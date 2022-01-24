https://ria.ru/20220124/omikron-1769181828.html
Пять симптомов "омикрона" у вакцинированных от коронавируса
Названы пять симптомов "омикрона" у вакцинированных от коронавируса - РИА Новости, 24.01.2022
Пять симптомов "омикрона" у вакцинированных от коронавируса
У пациентов, вакцинированных от коронавируса, при заражении "омикроном" наблюдаются пять симптомов, рассказал The Conversation британский эпидемиолог, профессор РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T01:40
2022-01-24T01:40
2022-01-24T01:45
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. У пациентов, вакцинированных от коронавируса, при заражении "омикроном" наблюдаются пять симптомов, рассказал The Conversation британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.Речь, по его словам, идет о насморке, чихании, усталости, головной боли и боли в горле. При этом лишь половина зараженных "омикроном" жаловалась на классические признаки, в число которых входит повышение температуры, кашель и потеря обоняния."Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов", - приводит издание слова эпидемиолога.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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весь мир, коронавирус covid-19
01:40 24.01.2022 (обновлено: 01:45 24.01.2022)
Названы пять симптомов "омикрона" у вакцинированных от коронавируса
Профессор Спектор: "омикрон" вызывает у вакцинированных симптомы, схожие с простудой
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
У пациентов, вакцинированных от коронавируса, при заражении "омикроном" наблюдаются пять симптомов, рассказал
The Conversation британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.
Речь, по его словам, идет о насморке, чихании, усталости, головной боли и боли в горле. При этом лишь половина зараженных "омикроном" жаловалась на классические признаки, в число которых входит повышение температуры, кашель и потеря обоняния.
"Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов", - приводит издание слова эпидемиолога.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.