https://ria.ru/20220124/okhotnik-1769184546.html

Источник: "Охотник" с плоским соплом впервые поднимется в воздух летом

Источник: "Охотник" с плоским соплом впервые поднимется в воздух летом - РИА Новости, 24.01.2022

Источник: "Охотник" с плоским соплом впервые поднимется в воздух летом

Испытания второго образца тяжелого ударного беспилотника "Охотник", оснащенного плоским соплом, планируют начать в июле этого года, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T03:34

2022-01-24T03:34

2022-01-24T09:43

безопасность

новое оружие россии

россия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Испытания второго образца тяжелого ударного беспилотника "Охотник", оснащенного плоским соплом, планируют начать в июле этого года, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.Беспилотник выкатили из цеха Новосибирского авиационного завода 14 декабря прошлого года. В отличие от первого экспериментального образца, новый аппарат получил плоское сопло, что дополнительно снизит его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах.Как заявили ранее источники РИА Новости, для этого на новом беспилотнике установлен двигатель АЛ-41Ф с убранной форсажной камерой, что делает его значительно короче и позволяет вписать в обводы фюзеляжа.На первом прототипе "Охотника" тот же двигатель, но с форсажной камерой, его длина не позволяет установить плоское сопло — силовая установка существенно выступает за границы корпуса.С-70 разработали в ОКБ Сухого. Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно открытым источникам, его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Первый полет состоялся 3 августа 2019 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20211023/okhotnik-1755914735.html

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безопасность, россия