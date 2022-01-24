https://ria.ru/20220124/okhotnik-1769184546.html
Источник: "Охотник" с плоским соплом впервые поднимется в воздух летом
Источник: "Охотник" с плоским соплом впервые поднимется в воздух летом - РИА Новости, 24.01.2022
Источник: "Охотник" с плоским соплом впервые поднимется в воздух летом
Испытания второго образца тяжелого ударного беспилотника "Охотник", оснащенного плоским соплом, планируют начать в июле этого года, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T03:34
2022-01-24T03:34
2022-01-24T09:43
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Испытания второго образца тяжелого ударного беспилотника "Охотник", оснащенного плоским соплом, планируют начать в июле этого года, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.Беспилотник выкатили из цеха Новосибирского авиационного завода 14 декабря прошлого года. В отличие от первого экспериментального образца, новый аппарат получил плоское сопло, что дополнительно снизит его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах.Как заявили ранее источники РИА Новости, для этого на новом беспилотнике установлен двигатель АЛ-41Ф с убранной форсажной камерой, что делает его значительно короче и позволяет вписать в обводы фюзеляжа.На первом прототипе "Охотника" тот же двигатель, но с форсажной камерой, его длина не позволяет установить плоское сопло — силовая установка существенно выступает за границы корпуса.С-70 разработали в ОКБ Сухого. Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно открытым источникам, его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Первый полет состоялся 3 августа 2019 года.
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безопасность, россия
03:34 24.01.2022 (обновлено: 09:43 24.01.2022)
Источник: "Охотник" с плоским соплом впервые поднимется в воздух летом
Летные испытания второго образца дрона "Охотник" планируют начать в июле, сообщил источник
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Испытания второго образца тяжелого ударного беспилотника "Охотник", оснащенного плоским соплом, планируют начать в июле этого года, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.
"Летные испытания <...> планируется начать с июля этого года", — сказал он.
Беспилотник выкатили из цеха Новосибирского авиационного завода 14 декабря прошлого года. В отличие от первого экспериментального образца, новый аппарат получил плоское сопло, что дополнительно снизит его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах.
Как заявили ранее источники РИА Новости, для этого на новом беспилотнике установлен двигатель АЛ-41Ф с убранной форсажной камерой, что делает его значительно короче и позволяет вписать в обводы фюзеляжа.
На первом прототипе "Охотника" тот же двигатель, но с форсажной камерой, его длина не позволяет установить плоское сопло — силовая установка существенно выступает за границы корпуса.
С-70 разработали в ОКБ Сухого
. Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно открытым источникам, его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Первый полет состоялся 3 августа 2019 года.