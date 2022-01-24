https://ria.ru/20220124/ogranicheniya-1769333156.html
В Коми из-за роста случаев COVID-19 ввели дополнительные ограничения
В Коми из-за роста случаев COVID-19 ввели дополнительные ограничения - РИА Новости, 24.01.2022
В Коми из-за роста случаев COVID-19 ввели дополнительные ограничения
В указ о введении режима повышенной готовности на территории Республики Коми внесены изменения в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T21:59
2022-01-24T21:59
2022-01-24T21:59
распространение коронавируса
общество
республика коми
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. В указ о введении режима повышенной готовности на территории Республики Коми внесены изменения в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства региона.Так, работодателям необходимо обеспечить перевод не менее 50% сотрудников на дистанционную работу, если это не нарушает режим функционирования организации.Минздраву Коми поручено ввести в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированных домах ребёнка, ограничительные мероприятия, включая переход на закрытый режим работы.Со вторника организации сферы культуры приостанавливают обслуживание посетителей в зданиях архивов и библиотек, за исключением выдачи книг по предварительной записи и предварительному заказу документов.Проведение в помещениях библиотек, архивов, музеев и выставочных залов мероприятий с участием посетителей не допускается.
https://ria.ru/20220124/omikron-1769332853.html
республика коми
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, республика коми, коронавирус в россии
В Коми из-за роста случаев COVID-19 ввели дополнительные ограничения
В Коми из-за роста случаев заражения COVID-19 ввели дополнительные ограничения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. В указ о введении режима повышенной готовности на территории Республики Коми внесены изменения в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В целях сохранения здоровья жителей республики, противодействия стремительному распространению омикрон-штамма новой короновирусной инфекции ... и с учетом резкого увеличения суточного прироста заболевших приняты дополнительные антиковидные меры", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Так, работодателям необходимо обеспечить перевод не менее 50% сотрудников на дистанционную работу, если это не нарушает режим функционирования организации.
Минздраву Коми
поручено ввести в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированных домах ребёнка, ограничительные мероприятия, включая переход на закрытый режим работы.
Со вторника организации сферы культуры приостанавливают обслуживание посетителей в зданиях архивов и библиотек, за исключением выдачи книг по предварительной записи и предварительному заказу документов.
Проведение в помещениях библиотек, архивов, музеев и выставочных залов мероприятий с участием посетителей не допускается.