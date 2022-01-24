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В Бурятии ужесточили ограничения по COVID-19

В Бурятии ужесточили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2022

В Бурятии ужесточили ограничения по COVID-19

Власти Бурятии из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 перевели школы и образовательные заведения в Улан-Удэ и некоторых районах на дистационное... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:25

2022-01-24T10:25

2022-01-24T10:25

распространение коронавируса

общество

улан-удэ

здоровье - общество

чайф

коронавирусы

республика бурятия

россия

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КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Власти Бурятии из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 перевели школы и образовательные заведения в Улан-Удэ и некоторых районах на дистационное обучение, приостановили работу банкетных залов, ночных клубов и ввели другие ограничения, сообщает пресс-служба правительства республики.По ее данным, за последние сутки в Бурятии зарегистрировано 503 новых случая COVID-19. За неделю с 17 по 23 января заболеваемость в республике возросла в 3,7 раза."В связи с ухудшением эпидситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Бурятии республиканским оперативным штабом... приняты дополнительные ограничительные меры. Обучение в школах города Улан-Удэ и ряда населенных пунктов в районах, а также в ССУЗах и ВУЗах переведено на дистанционное обучение... с 25.01 по 04.02", - сообщает пресс-служба.Исключение составили 9-е и 11-е классы, которые продолжают обучаться в очной форме. Также на дистанционное обучение переводятся студенты организаций среднего профессионального образования и ВУЗов. Детские сады продолжают работу в прежнем режиме."Временно приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов, ограничено проведение массовых мероприятий. Работа предприятий общественного питания сокращена до 23.00ч... Проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, включая работу танцплощадок в предприятиях общественного питания, в том числе в коллективных средствах размещения, до 14 февраля. Решения будут при необходимости менять оперативно по ходу изменения эпидобстановки", - говорится в сообщении.Также приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в ТЦ, ТРЦ, в отдельно стоящих зданиях. В настоящее время минпромторг Бурятии совместно с бизнес-омбудсменом определяют категории объектов, попадающих под ограничения. Приостановлены занятия физкультурой и спортом, контактными игровыми видами спорта в объектах спорта, за исключением тренировочного процесса членов сборной. Ограничено проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением включенных в единый календарный план минспорта России.По данным властей, концерт группы "Чайф" перенесен на период, когда эпидемиологическая обстановка будет более благоприятной. Также перенесен концерт в честь празднования Сагаалгана.Глава Бурятии дал поручение рассмотреть меры поддержки бизнесу в связи с введением ограничительных мероприятий.

улан-удэ

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общество, улан-удэ, здоровье - общество, чайф, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии