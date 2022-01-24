Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/ogranicheniya-1769205918.html
В Бурятии ужесточили ограничения по COVID-19
В Бурятии ужесточили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2022
В Бурятии ужесточили ограничения по COVID-19
Власти Бурятии из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 перевели школы и образовательные заведения в Улан-Удэ и некоторых районах на дистационное... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:25
2022-01-24T10:25
распространение коронавируса
общество
улан-удэ
здоровье - общество
чайф
коронавирусы
республика бурятия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e613d76371c045a9e456a4e8c721978e.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Власти Бурятии из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 перевели школы и образовательные заведения в Улан-Удэ и некоторых районах на дистационное обучение, приостановили работу банкетных залов, ночных клубов и ввели другие ограничения, сообщает пресс-служба правительства республики.По ее данным, за последние сутки в Бурятии зарегистрировано 503 новых случая COVID-19. За неделю с 17 по 23 января заболеваемость в республике возросла в 3,7 раза."В связи с ухудшением эпидситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Бурятии республиканским оперативным штабом... приняты дополнительные ограничительные меры. Обучение в школах города Улан-Удэ и ряда населенных пунктов в районах, а также в ССУЗах и ВУЗах переведено на дистанционное обучение... с 25.01 по 04.02", - сообщает пресс-служба.Исключение составили 9-е и 11-е классы, которые продолжают обучаться в очной форме. Также на дистанционное обучение переводятся студенты организаций среднего профессионального образования и ВУЗов. Детские сады продолжают работу в прежнем режиме."Временно приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов, ограничено проведение массовых мероприятий. Работа предприятий общественного питания сокращена до 23.00ч... Проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, включая работу танцплощадок в предприятиях общественного питания, в том числе в коллективных средствах размещения, до 14 февраля. Решения будут при необходимости менять оперативно по ходу изменения эпидобстановки", - говорится в сообщении.Также приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в ТЦ, ТРЦ, в отдельно стоящих зданиях. В настоящее время минпромторг Бурятии совместно с бизнес-омбудсменом определяют категории объектов, попадающих под ограничения. Приостановлены занятия физкультурой и спортом, контактными игровыми видами спорта в объектах спорта, за исключением тренировочного процесса членов сборной. Ограничено проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением включенных в единый календарный план минспорта России.По данным властей, концерт группы "Чайф" перенесен на период, когда эпидемиологическая обстановка будет более благоприятной. Также перенесен концерт в честь празднования Сагаалгана.Глава Бурятии дал поручение рассмотреть меры поддержки бизнесу в связи с введением ограничительных мероприятий.
улан-удэ
республика бурятия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d24aefd2a980f511a73b8a8955354927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, улан-удэ, здоровье - общество, чайф, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:25 24.01.2022
 
В Бурятии ужесточили ограничения по COVID-19

Власти Бурятии из-за COVID-19 приостановили работу банкетных залов и ночных клубов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Власти Бурятии из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 перевели школы и образовательные заведения в Улан-Удэ и некоторых районах на дистационное обучение, приостановили работу банкетных залов, ночных клубов и ввели другие ограничения, сообщает пресс-служба правительства республики.
По ее данным, за последние сутки в Бурятии зарегистрировано 503 новых случая COVID-19. За неделю с 17 по 23 января заболеваемость в республике возросла в 3,7 раза.
"В связи с ухудшением эпидситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Бурятии республиканским оперативным штабом... приняты дополнительные ограничительные меры. Обучение в школах города Улан-Удэ и ряда населенных пунктов в районах, а также в ССУЗах и ВУЗах переведено на дистанционное обучение... с 25.01 по 04.02", - сообщает пресс-служба.
Исключение составили 9-е и 11-е классы, которые продолжают обучаться в очной форме. Также на дистанционное обучение переводятся студенты организаций среднего профессионального образования и ВУЗов. Детские сады продолжают работу в прежнем режиме.
"Временно приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов, ограничено проведение массовых мероприятий. Работа предприятий общественного питания сокращена до 23.00ч... Проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, включая работу танцплощадок в предприятиях общественного питания, в том числе в коллективных средствах размещения, до 14 февраля. Решения будут при необходимости менять оперативно по ходу изменения эпидобстановки", - говорится в сообщении.
Также приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в ТЦ, ТРЦ, в отдельно стоящих зданиях. В настоящее время минпромторг Бурятии совместно с бизнес-омбудсменом определяют категории объектов, попадающих под ограничения. Приостановлены занятия физкультурой и спортом, контактными игровыми видами спорта в объектах спорта, за исключением тренировочного процесса членов сборной. Ограничено проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением включенных в единый календарный план минспорта России.
По данным властей, концерт группы "Чайф" перенесен на период, когда эпидемиологическая обстановка будет более благоприятной. Также перенесен концерт в честь празднования Сагаалгана.
Глава Бурятии дал поручение рассмотреть меры поддержки бизнесу в связи с введением ограничительных мероприятий.
QR-коды в российских регионах
20 января, 09:30Инфографика
QR-коды в российских регионах
 
Распространение коронавирусаОбществоУлан-УдэЗдоровье - ОбществоЧайфКоронавирусыРеспублика БурятияРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
Лента новостейМолния
Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине