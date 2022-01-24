ОАЭ считают обстрел Абу-Даби из Йемена "опасным прецедентом"
ОАЭ считают обстрел Абу-Даби из Йемена "опасным прецедентом, угрожающим жизни гражданских"
ДОХА, 24 янв — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты считают "опасным прецедентом, угрожающим жизни гражданских лиц", обстрелы территории страны со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Алла", сообщает МИД ОАЭ.
В понедельник хуситы совершили новый обстрел Абу-Даби спустя неделю после попадания их беспилотников по территории аэропорта этого города и по инфраструктуре нефтяной компании, в результате чего погибли два человека. По информации минобороны ОАЭ, в небе над Абу-Даби рано утром были перехвачены две баллистические ракеты, обошлось без жертв, осколки ракет упали в разных местах эмирата. Хуситы заявили, что целились по главной военной базе ОАЭ Эд-Дафра в 35 километрах от столицы страны, где также дислоцируются не менее 3,5 тысяч американских военных.
"Министерство иностранных дел решительно осуждает попытку хуситов нанести удары по ОАЭ и Саудовской Аравии баллистическими ракетами, и это нападение не останется без ответа. Эта атака является опасным развитием событий и трусливым актом, угрожающим безопасности и жизни гражданских лиц", — отмечается в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте эмиратского министерства.
Власти ОАЭ пообещали принять все необходимые меры для защиты гражданских объектов в свете угрозы хуситов. В свою очередь хуситы пригрозили нанесением новых ударов по важным военным и экономическим объектам в ОАЭ, пока те не прекратят бомбежки северного Йемена.
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