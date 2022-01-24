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Религия
https://ria.ru/20220124/obryad-1769282999.html
Священник прокомментировал "обряд изгнания бесов из Ленина"
Священник прокомментировал "обряд изгнания бесов из Ленина" - РИА Новости, 24.01.2022
Священник прокомментировал "обряд изгнания бесов из Ленина"
Изгнание бесов возможно только из живых существ, для этого человек должен сам изъявить желание, нельзя совершить нечто, игнорируя его свободную волю, сказал РИА РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:32
2022-01-24T18:40
религия
московский комсомолец
русская православная церковь
владимир ленин (владимир ульянов)
владимир вигилянский
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Изгнание бесов возможно только из живых существ, для этого человек должен сам изъявить желание, нельзя совершить нечто, игнорируя его свободную волю, сказал РИА Новости известный церковный публицист, бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла, а сейчас настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский, комментируя сообщения об "обряде" над телом Владимира Ленина.Ранее "Московский комсомолец" опубликовал комментарий бывшего монаха РПЦ Сергия Романова, в котором он рассказал, что якобы проводил в Мавзолее некий обряд очищения, так как с телом Ленина происходили "странности"."Про изгнание бесов из тел умерших или мумий – первый раз такое слышу, никогда с таким не встречался", - сказал Вигилянский, комментируя эту информацию.По его словам, изгнание бесов возможно только из живых существ. "Из людей это возможно, и то человек сам должен изъявить желание. Нельзя совершить нечто, игнорируя свободную волю человека. По идее, обряд изгнания бесов может совершить любой священник, но не каждый возьмется - должен быть к этому дар. И нужно благословение правящего архиерея", - рассказал священник.Он отметил, что изгонять бесов можно из помещений, окропляя их святой водой. "В основе изгнания бесов из человека фактически та же формулировка, что в чине освящения помещений. Когда помещение окропляется святой водой, говорится: "Окроплением воды сея священныя, в бегство да претворится всякое лукавое бесовское действо, аминь", - пояснил Вигилянский.Также в Церкви, отметил он, не изгоняют бесов и злых духов с кладбищ. "Никогда не встречался с изгнанием бесов с кладбищ. Мы окропляем святой водой могилу умершего как жилище, в которое помещается тело до второго пришествия. Там нет идеи изгнания бесов", - пояснил он.Окропление могил совершается после отпевания человека, причем сам чин отпевания и поминовение в храме совершают в отношении крещеных людей, напомнил священник, и в связи с этим рассказал о своем диалоге со своим соседом по даче – поэтом Андреем Вознесенским."Вознесенский не был крещеным. Я предложил ему покреститься, а он ответил, что "у меня особые отношения с Богом, я с ним напрямую, мне для этого креститься не надо". Я ему говорю: "Вот помрете вы когда-нибудь, а люди даже не смогут помолиться в Церкви о вас… Почему если вы по своей воле в течение жизни не хотели соединиться крещением со Христом, после вашей смерти мы будем навязывать Богу то, от чего вы сами отказались?". На него это произвело большое впечатление, и в конце концов он покрестился перед смертью. Его отпевали в храме мученицы Татианы", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220121/lenin-1768864349.html
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московский комсомолец, русская православная церковь, владимир ленин (владимир ульянов), владимир вигилянский
18:32 24.01.2022 (обновлено: 18:40 24.01.2022)
 

Священник прокомментировал "обряд изгнания бесов из Ленина"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Мужчина на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Изгнание бесов возможно только из живых существ, для этого человек должен сам изъявить желание, нельзя совершить нечто, игнорируя его свободную волю, сказал РИА Новости известный церковный публицист, бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла, а сейчас настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский, комментируя сообщения об "обряде" над телом Владимира Ленина.
Ранее "Московский комсомолец" опубликовал комментарий бывшего монаха РПЦ Сергия Романова, в котором он рассказал, что якобы проводил в Мавзолее некий обряд очищения, так как с телом Ленина происходили "странности".
"Про изгнание бесов из тел умерших или мумий – первый раз такое слышу, никогда с таким не встречался", - сказал Вигилянский, комментируя эту информацию.
По его словам, изгнание бесов возможно только из живых существ. "Из людей это возможно, и то человек сам должен изъявить желание. Нельзя совершить нечто, игнорируя свободную волю человека. По идее, обряд изгнания бесов может совершить любой священник, но не каждый возьмется - должен быть к этому дар. И нужно благословение правящего архиерея", - рассказал священник.
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Он отметил, что изгонять бесов можно из помещений, окропляя их святой водой. "В основе изгнания бесов из человека фактически та же формулировка, что в чине освящения помещений. Когда помещение окропляется святой водой, говорится: "Окроплением воды сея священныя, в бегство да претворится всякое лукавое бесовское действо, аминь", - пояснил Вигилянский.
Также в Церкви, отметил он, не изгоняют бесов и злых духов с кладбищ. "Никогда не встречался с изгнанием бесов с кладбищ. Мы окропляем святой водой могилу умершего как жилище, в которое помещается тело до второго пришествия. Там нет идеи изгнания бесов", - пояснил он.
Окропление могил совершается после отпевания человека, причем сам чин отпевания и поминовение в храме совершают в отношении крещеных людей, напомнил священник, и в связи с этим рассказал о своем диалоге со своим соседом по даче – поэтом Андреем Вознесенским.
"Вознесенский не был крещеным. Я предложил ему покреститься, а он ответил, что "у меня особые отношения с Богом, я с ним напрямую, мне для этого креститься не надо". Я ему говорю: "Вот помрете вы когда-нибудь, а люди даже не смогут помолиться в Церкви о вас… Почему если вы по своей воле в течение жизни не хотели соединиться крещением со Христом, после вашей смерти мы будем навязывать Богу то, от чего вы сами отказались?". На него это произвело большое впечатление, и в конце концов он покрестился перед смертью. Его отпевали в храме мученицы Татианы", - заключил собеседник агентства.
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РелигияМосковский комсомолецРусская православная церковьВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Владимир Вигилянский
 
 
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