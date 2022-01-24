https://ria.ru/20220124/obryad-1769282999.html

Священник прокомментировал "обряд изгнания бесов из Ленина"

Священник прокомментировал "обряд изгнания бесов из Ленина" - РИА Новости, 24.01.2022

Священник прокомментировал "обряд изгнания бесов из Ленина"

Изгнание бесов возможно только из живых существ, для этого человек должен сам изъявить желание, нельзя совершить нечто, игнорируя его свободную волю, сказал РИА РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:32

2022-01-24T18:32

2022-01-24T18:40

религия

московский комсомолец

русская православная церковь

владимир ленин (владимир ульянов)

владимир вигилянский

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Изгнание бесов возможно только из живых существ, для этого человек должен сам изъявить желание, нельзя совершить нечто, игнорируя его свободную волю, сказал РИА Новости известный церковный публицист, бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла, а сейчас настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский, комментируя сообщения об "обряде" над телом Владимира Ленина.Ранее "Московский комсомолец" опубликовал комментарий бывшего монаха РПЦ Сергия Романова, в котором он рассказал, что якобы проводил в Мавзолее некий обряд очищения, так как с телом Ленина происходили "странности"."Про изгнание бесов из тел умерших или мумий – первый раз такое слышу, никогда с таким не встречался", - сказал Вигилянский, комментируя эту информацию.По его словам, изгнание бесов возможно только из живых существ. "Из людей это возможно, и то человек сам должен изъявить желание. Нельзя совершить нечто, игнорируя свободную волю человека. По идее, обряд изгнания бесов может совершить любой священник, но не каждый возьмется - должен быть к этому дар. И нужно благословение правящего архиерея", - рассказал священник.Он отметил, что изгонять бесов можно из помещений, окропляя их святой водой. "В основе изгнания бесов из человека фактически та же формулировка, что в чине освящения помещений. Когда помещение окропляется святой водой, говорится: "Окроплением воды сея священныя, в бегство да претворится всякое лукавое бесовское действо, аминь", - пояснил Вигилянский.Также в Церкви, отметил он, не изгоняют бесов и злых духов с кладбищ. "Никогда не встречался с изгнанием бесов с кладбищ. Мы окропляем святой водой могилу умершего как жилище, в которое помещается тело до второго пришествия. Там нет идеи изгнания бесов", - пояснил он.Окропление могил совершается после отпевания человека, причем сам чин отпевания и поминовение в храме совершают в отношении крещеных людей, напомнил священник, и в связи с этим рассказал о своем диалоге со своим соседом по даче – поэтом Андреем Вознесенским."Вознесенский не был крещеным. Я предложил ему покреститься, а он ответил, что "у меня особые отношения с Богом, я с ним напрямую, мне для этого креститься не надо". Я ему говорю: "Вот помрете вы когда-нибудь, а люди даже не смогут помолиться в Церкви о вас… Почему если вы по своей воле в течение жизни не хотели соединиться крещением со Христом, после вашей смерти мы будем навязывать Богу то, от чего вы сами отказались?". На него это произвело большое впечатление, и в конце концов он покрестился перед смертью. Его отпевали в храме мученицы Татианы", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220121/lenin-1768864349.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201003/lenin-rpts-1578161068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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московский комсомолец, русская православная церковь, владимир ленин (владимир ульянов), владимир вигилянский