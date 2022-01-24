https://ria.ru/20220124/neft-1769224686.html

Объем добычи сырой нефти в Китае в 2021 году вырос на 2,4%

Объем добычи сырой нефти в Китае в 2021 году вырос на 2,4% - РИА Новости, 24.01.2022

Объем добычи сырой нефти в Китае в 2021 году вырос на 2,4%

Объем добычи сырой нефти в Китае по итогам 2021 года увеличился на 2,4% в годовом исчислении, составив 199 миллиона тонн, свидетельствуют официальные данные. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:52

2022-01-24T11:52

2022-01-24T11:52

нефть

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769224650_0:201:3097:1943_1920x0_80_0_0_802f47d93c914a9020c401c49b7a5f90.jpg

МОСКВА, 24 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем добычи сырой нефти в Китае по итогам 2021 года увеличился на 2,4% в годовом исчислении, составив 199 миллиона тонн, свидетельствуют официальные данные.По данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, в прошлом году объем добычи сырой нефти в стране вырос на 4% по сравнению с показателем 2019 года.Только в декабре 2021 года в стране объем добычи сырой нефти в Китае увеличился на 1,7% в годовом исчислении до 16,47 миллиона тонн.Согласно данным ГСУ, по итогам 2021 года импорт сырой нефти в страну снизился на 5,4% в годовом исчислении, составив 513 миллионов тонн.

https://ria.ru/20220112/dogovory-1767449776.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нефть, китай