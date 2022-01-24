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Объем добычи сырой нефти в Китае в 2021 году вырос на 2,4%
Объем добычи сырой нефти в Китае в 2021 году вырос на 2,4% - РИА Новости, 24.01.2022
Объем добычи сырой нефти в Китае в 2021 году вырос на 2,4%
Объем добычи сырой нефти в Китае по итогам 2021 года увеличился на 2,4% в годовом исчислении, составив 199 миллиона тонн, свидетельствуют официальные данные. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:52
2022-01-24T11:52
нефть
китай
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МОСКВА, 24 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем добычи сырой нефти в Китае по итогам 2021 года увеличился на 2,4% в годовом исчислении, составив 199 миллиона тонн, свидетельствуют официальные данные.По данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, в прошлом году объем добычи сырой нефти в стране вырос на 4% по сравнению с показателем 2019 года.Только в декабре 2021 года в стране объем добычи сырой нефти в Китае увеличился на 1,7% в годовом исчислении до 16,47 миллиона тонн.Согласно данным ГСУ, по итогам 2021 года импорт сырой нефти в страну снизился на 5,4% в годовом исчислении, составив 513 миллионов тонн.
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нефть, китай
11:52 24.01.2022
 

Объем добычи сырой нефти в Китае в 2021 году вырос на 2,4%

© REUTERS / Jason LeeТанкер с сырой нефтью в порту Циндао, Китай
Танкер с сырой нефтью в порту Циндао, Китай - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Jason Lee
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МОСКВА, 24 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем добычи сырой нефти в Китае по итогам 2021 года увеличился на 2,4% в годовом исчислении, составив 199 миллиона тонн, свидетельствуют официальные данные.
По данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, в прошлом году объем добычи сырой нефти в стране вырос на 4% по сравнению с показателем 2019 года.
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Только в декабре 2021 года в стране объем добычи сырой нефти в Китае увеличился на 1,7% в годовом исчислении до 16,47 миллиона тонн.
Согласно данным ГСУ, по итогам 2021 года импорт сырой нефти в страну снизился на 5,4% в годовом исчислении, составив 513 миллионов тонн.
 
НефтьКитай
 
 
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