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Глава МИД Германии призвала не смешивать территорию НАТО и Украину
Глава МИД Германии призвала не смешивать территорию НАТО и Украину - РИА Новости, 24.01.2022
Глава МИД Германии призвала не смешивать территорию НАТО и Украину
Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала не смешивать территории союзников по НАТО и Украину. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:08
2022-01-24T13:08
в мире
украина
сша
германия
джо байден
нато
мид германии
прибалтика
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала не смешивать территории союзников по НАТО и Украину."В такой критической ситуации чрезвычайно важно разделять различные меры, и мы должны четко разделять территорию союза НАТО и Украину. Мы как союз солидарно на стороне Украины, в то же время с оглядкой на нашу собственную союзническую территорию, конечно, мы находимся в солидарности друг к другу. Но нельзя смешивать территорию альянса и Украину", - заявила Бербок журналистам на вопрос, может ли Германия, как и США, усилить военное присутствие в Восточной Европе.Ранее издание New York Times сообщило, что президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить тысячи военных США, корабли и авиацию в Прибалтике и Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины. По данным издания, в субботу высокопоставленные представители минобороны представили президенту несколько вариантов действий. Среди них - отправка от тысячи до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью "десятикратного увеличения" их численности в случае ухудшения ситуации.
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в мире, украина, сша, германия, джо байден, нато, мид германии, прибалтика, анналена бербок
13:08 24.01.2022
 
Глава МИД Германии призвала не смешивать территорию НАТО и Украину

Глава МИД Германии Бербок призвала не смешивать территорию союзников по НАТО и Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала не смешивать территории союзников по НАТО и Украину.
"В такой критической ситуации чрезвычайно важно разделять различные меры, и мы должны четко разделять территорию союза НАТО и Украину. Мы как союз солидарно на стороне Украины, в то же время с оглядкой на нашу собственную союзническую территорию, конечно, мы находимся в солидарности друг к другу. Но нельзя смешивать территорию альянса и Украину", - заявила Бербок журналистам на вопрос, может ли Германия, как и США, усилить военное присутствие в Восточной Европе.
Ранее издание New York Times сообщило, что президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить тысячи военных США, корабли и авиацию в Прибалтике и Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины. По данным издания, в субботу высокопоставленные представители минобороны представили президенту несколько вариантов действий. Среди них - отправка от тысячи до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью "десятикратного увеличения" их численности в случае ухудшения ситуации.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
Вчера, 18:37
Канцлер Германии исключил скорое расширение НАТО
 
В миреУкраинаСШАГерманияДжо БайденНАТОМИД ГерманииПрибалтикаАнналена Бербок
 
 
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