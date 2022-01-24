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НАТО усилит присутствие в Восточной Европе
НАТО усилит присутствие в Восточной Европе - РИА Новости, 24.01.2022
НАТО усилит присутствие в Восточной Европе
НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, его члены перебрасывают туда корабли и авиацию, говорится в сообщении на... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:19
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в мире
украина
нато
восточная европа
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости. НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, его члены перебрасывают туда корабли и авиацию, говорится в сообщении на сайте альянса."Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее", — указывается там.В частности:В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220124/ukraina-1769212286.html
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в мире, украина, нато, восточная европа
12:19 24.01.2022 (обновлено: 16:12 24.01.2022)
 
НАТО усилит присутствие в Восточной Европе

НАТО направит корабли и авиацию в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости. НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, его члены перебрасывают туда корабли и авиацию, говорится в сообщении на сайте альянса.
"Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее", — указывается там.
В частности:
  • Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву;
  • Испания отправляет корабли и думает об отправке истребителей в Болгарию;
  • Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию;
  • Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность;
  • США изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге альянса.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
10:52Сказано в эфире
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