https://ria.ru/20220124/nato-1769231785.html
НАТО усилит присутствие в Восточной Европе
НАТО усилит присутствие в Восточной Европе - РИА Новости, 24.01.2022
НАТО усилит присутствие в Восточной Европе
НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, его члены перебрасывают туда корабли и авиацию, говорится в сообщении на... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:19
2022-01-24T12:19
2022-01-24T16:12
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нато
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости. НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, его члены перебрасывают туда корабли и авиацию, говорится в сообщении на сайте альянса."Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее", — указывается там.В частности:В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220124/ukraina-1769212286.html
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в мире, украина, нато, восточная европа
12:19 24.01.2022 (обновлено: 16:12 24.01.2022)
НАТО усилит присутствие в Восточной Европе
НАТО направит корабли и авиацию в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины