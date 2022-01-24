https://ria.ru/20220124/nato-1769231785.html

НАТО усилит присутствие в Восточной Европе

НАТО усилит присутствие в Восточной Европе - РИА Новости, 24.01.2022

НАТО усилит присутствие в Восточной Европе

НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, его члены перебрасывают туда корабли и авиацию, говорится в сообщении на... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:19

2022-01-24T12:19

2022-01-24T16:12

в мире

украина

нато

восточная европа

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости. НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, его члены перебрасывают туда корабли и авиацию, говорится в сообщении на сайте альянса."Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее", — указывается там.В частности:В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220124/ukraina-1769212286.html

украина

восточная европа

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в мире, украина, нато, восточная европа