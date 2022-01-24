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В Кремле заявили о подготовке Киева к наступательным действиям в Донбассе
В Кремле заявили о подготовке Киева к наступательным действиям в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2022
В Кремле заявили о подготовке Киева к наступательным действиям в Донбассе
Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения в самопровозглашенном Донбассе, это говорит о подготовке к наступательным... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:58
2022-01-24T14:58
2022-01-24T14:58
политика
украина
дмитрий песков
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения в самопровозглашенном Донбассе, это говорит о подготовке к наступательным действиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник."Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть", - заявил Песков.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, украина, дмитрий песков, донбасс, ситуация в днр и лнр
В Кремле заявили о подготовке Киева к наступательным действиям в Донбассе
Пресс-секретарь Путина Песков: Украина готовится к наступательным действиям в Донбассе