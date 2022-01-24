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В Кремле заявили о подготовке Киева к наступательным действиям в Донбассе

В Кремле заявили о подготовке Киева к наступательным действиям в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2022

В Кремле заявили о подготовке Киева к наступательным действиям в Донбассе

Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения в самопровозглашенном Донбассе, это говорит о подготовке к наступательным... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:58

2022-01-24T14:58

2022-01-24T14:58

политика

украина

дмитрий песков

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения в самопровозглашенном Донбассе, это говорит о подготовке к наступательным действиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник."Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть", - заявил Песков.

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украина

донбасс

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политика, украина, дмитрий песков, донбасс, ситуация в днр и лнр