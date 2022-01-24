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Пожилого якутянина заподозрили в сексуальном насилии над девочкой-инвалидом
Пожилого якутянина заподозрили в сексуальном насилии над девочкой-инвалидом - РИА Новости, 24.01.2022
Пожилого якутянина заподозрили в сексуальном насилии над девочкой-инвалидом
Житель Якутска подозревается в сексуальном насилии над девочкой-инвалидом, он арестован, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:11
2022-01-24T14:11
происшествия
якутск
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 24 янв – РИА Новости. Житель Якутска подозревается в сексуальном насилии над девочкой-инвалидом, он арестован, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая."Следственным отделом по городу Якутску… расследуется уголовное дело в отношении 67-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.3 ст. 132 УК РФ - иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении несовершеннолетней", - рассказала Дворецкая.По данным следствия, 19 января мужчина обманом заманил в свою квартиру в Якутске 16-летнюю девочку-инвалида, совершил действия сексуального характера, после чего скрылся, но 22 января был задержан и доставлен к следователю. На допросе он дал признательные показания."24 января 2022 года следователем внесено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, которое удовлетворено", - отметила Дворецкая. Расследование продолжается."Следователи располагают данными о ряде других эпизодов преступной деятельности подозреваемого, в связи с чем просим лиц, пострадавших от его действий, обратиться в следственный отдел по городу Якутску", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20211016/pedofil-1754812639.html
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происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия
14:11 24.01.2022
 
Пожилого якутянина заподозрили в сексуальном насилии над девочкой-инвалидом

Пожилого жителя Якутска заподозрили в сексуальном насилии над девочкой-инвалидом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯКУТСК, 24 янв – РИА Новости. Житель Якутска подозревается в сексуальном насилии над девочкой-инвалидом, он арестован, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
"Следственным отделом по городу Якутску… расследуется уголовное дело в отношении 67-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.3 ст. 132 УК РФ - иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении несовершеннолетней", - рассказала Дворецкая.
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По данным следствия, 19 января мужчина обманом заманил в свою квартиру в Якутске 16-летнюю девочку-инвалида, совершил действия сексуального характера, после чего скрылся, но 22 января был задержан и доставлен к следователю. На допросе он дал признательные показания.
"24 января 2022 года следователем внесено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, которое удовлетворено", - отметила Дворецкая. Расследование продолжается.
"Следователи располагают данными о ряде других эпизодов преступной деятельности подозреваемого, в связи с чем просим лиц, пострадавших от его действий, обратиться в следственный отдел по городу Якутску", - добавили в СУСК.
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ПроисшествияЯкутскСледственный комитет России (СК РФ)Республика Саха (Якутия)Россия
 
 
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