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США призвали Россию снизить напряженность вокруг Украины
США призвали Россию снизить напряженность вокруг Украины - РИА Новости, 24.01.2022
США призвали Россию снизить напряженность вокруг Украины
Администрация США вновь призывает РФ принять меры по снижению напряженности вокруг Украины, чтобы отношения Москвы и Вашингтона не развивались по пути... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T03:19
2022-01-24T03:21
в мире
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россия
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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Администрация США вновь призывает РФ принять меры по снижению напряженности вокруг Украины, чтобы отношения Москвы и Вашингтона не развивались по пути враждебности или конфликта, заявила в воскресенье высокопоставленный представитель госдепартамента.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
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в мире, сша, россия
03:19 24.01.2022 (обновлено: 03:21 24.01.2022)
 
США призвали Россию снизить напряженность вокруг Украины

Госдеп призвал Россию снизить напряженность вокруг Украины во избежание конфликта

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Администрация США вновь призывает РФ принять меры по снижению напряженности вокруг Украины, чтобы отношения Москвы и Вашингтона не развивались по пути враждебности или конфликта, заявила в воскресенье высокопоставленный представитель госдепартамента.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают.
"По мере того, как мы продолжаем стремиться к миру, мы должны четко понимать, что, если Россия выберет путь эскалации, то столкнется с масштабными последствиями. Мы призываем президента (Владимира) Путина принять меры по деэскалации этого кризиса, чтобы России и США могли развивать отношения, не основанные на вражде или конфликте", - сказала представитель американского дипведомства в ходе специального брифинга.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
03:12
Госдеп: Россия может создать "предлог" для эскалации вокруг Украины
 
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