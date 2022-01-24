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Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на людей в регионах
Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на людей в регионах - РИА Новости, 24.01.2022
Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на людей в регионах
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на граждан в Кемеровской, Сахалинской областях, Камчатском крае и Еврейской... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T09:46
2022-01-24T09:46
происшествия
кемеровская область
биробиджан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на граждан в Кемеровской, Сахалинской областях, Камчатском крае и Еврейской автономной области, установить все причины и условия, сообщается на сайте СК РФ.Ранее было возбуждено уголовное дело о халатности после нападения бродячих собак на детей в Шахтерске. Кроме того, расследуется уголовное дело по сообщению о нападении бездомных собак около здания администрации МО "Городской округ Ногликский" на 8-летнего мальчика, в результате чего ребенок получил телесные повреждения."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области Базарову Б.Б. детально разобраться в произошедших случаях и представить доклад о проводимых следственных действиях", - говорится в сообщении.Отмечается, что помимо этого глава СК поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК РФ по Кемеровской области Александру Безукладникову доложить о проверках по информации из СМИ о том, что в Кемерово появилась стая бродячих собак. По данным СК, в публикациях отражено, что службы по отлову беспризорных животных ненадлежащим образом выполняют свои обязанности.Помимо этого, следователи проводят проверки по информации из СМИ о нападениях бродячих собак на детей в Биробиджане Еврейской автономной области и в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа Камчатского края. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК."Председатель СК России поручил установить все причины и условия, способствовавшие нападению собак на граждан в Кемеровской, Сахалинской областях и ряде других регионов", - отметили в СК.
https://ria.ru/20220123/bastrykin-1769143520.html
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происшествия, кемеровская область, биробиджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:46 24.01.2022
 
Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на людей в регионах

Председатель СК Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на людей в регионах

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на граждан в Кемеровской, Сахалинской областях, Камчатском крае и Еврейской автономной области, установить все причины и условия, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее было возбуждено уголовное дело о халатности после нападения бродячих собак на детей в Шахтерске. Кроме того, расследуется уголовное дело по сообщению о нападении бездомных собак около здания администрации МО "Городской округ Ногликский" на 8-летнего мальчика, в результате чего ребенок получил телесные повреждения.
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"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области Базарову Б.Б. детально разобраться в произошедших случаях и представить доклад о проводимых следственных действиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо этого глава СК поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК РФ по Кемеровской области Александру Безукладникову доложить о проверках по информации из СМИ о том, что в Кемерово появилась стая бродячих собак. По данным СК, в публикациях отражено, что службы по отлову беспризорных животных ненадлежащим образом выполняют свои обязанности.
Помимо этого, следователи проводят проверки по информации из СМИ о нападениях бродячих собак на детей в Биробиджане Еврейской автономной области и в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа Камчатского края. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
"Председатель СК России поручил установить все причины и условия, способствовавшие нападению собак на граждан в Кемеровской, Сахалинской областях и ряде других регионов", - отметили в СК.
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ПроисшествияКемеровская областьБиробиджанАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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