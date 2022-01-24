Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на людей в регионах
Председатель СК Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на людей в регионах
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на граждан в Кемеровской, Сахалинской областях, Камчатском крае и Еврейской автономной области, установить все причины и условия, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее было возбуждено уголовное дело о халатности после нападения бродячих собак на детей в Шахтерске. Кроме того, расследуется уголовное дело по сообщению о нападении бездомных собак около здания администрации МО "Городской округ Ногликский" на 8-летнего мальчика, в результате чего ребенок получил телесные повреждения.
"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области Базарову Б.Б. детально разобраться в произошедших случаях и представить доклад о проводимых следственных действиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо этого глава СК поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК РФ по Кемеровской области Александру Безукладникову доложить о проверках по информации из СМИ о том, что в Кемерово появилась стая бродячих собак. По данным СК, в публикациях отражено, что службы по отлову беспризорных животных ненадлежащим образом выполняют свои обязанности.
Помимо этого, следователи проводят проверки по информации из СМИ о нападениях бродячих собак на детей в Биробиджане Еврейской автономной области и в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа Камчатского края. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
"Председатель СК России поручил установить все причины и условия, способствовавшие нападению собак на граждан в Кемеровской, Сахалинской областях и ряде других регионов", - отметили в СК.