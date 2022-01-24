https://ria.ru/20220124/napadenie-1769212681.html
В ЕАО завели дело после нападения бездомных собак на детей
В ЕАО завели дело после нападения бездомных собак на детей - РИА Новости, 24.01.2022
В ЕАО завели дело после нападения бездомных собак на детей
Уголовное дело заведено в Еврейской автономной области после того, как бездомные собаки покусали двух детей в Биробиджане, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:54
2022-01-24T10:54
2022-01-24T10:54
происшествия
забайкальский край
биробиджан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ХАБАРОВСК, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело заведено в Еврейской автономной области после того, как бездомные собаки покусали двух детей в Биробиджане, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО."В понедельник, 24 января, в СМИ опубликованы данные о нападении на 8-летнего мальчика и 12-летнюю девочку в Биробиджане бродячих собак. Детям оказана квалифицированная медпомощь, они проходят лечение в домашних условиях, угрозы их жизни и здоровью нет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - информирует следственное управление.Отмечается, что следователи допрашивают свидетелей и очевидцев случившегося, принимаются меры к отлову спецслужбами животных. После расследования предстоит дать оценку действиям сотрудников администрации Биробиджана в части принятия мер, направленных на обеспечение безопасности людей от нападения бродячих животных, уточнили в СК.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на граждан в Еврейской автономной области, Кемеровской и Сахалинской областях, Камчатском крае, установить все причины и условия, сообщается на сайте СК РФ. После трагедии в Забайкальском крае, где собаки загрызли семилетнюю девочку, глава Следственного комитета поручил подготовить предложения по изменению законодательства.
https://ria.ru/20220124/sobaki-1769211950.html
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происшествия, забайкальский край, биробиджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
В ЕАО завели дело после нападения бездомных собак на детей
В ЕАО завели уголовное дело после нападения бездомных собак на двух детей в Биробиджане