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На Камчатке стая собак напала на ребенка
На Камчатке стая собак напала на ребенка - РИА Новости, 24.01.2022
На Камчатке стая собак напала на ребенка
Следователи и прокуратура на Камчатке начали проверки после нападения стаи собак на восьмилетнего мальчика в закрытом городе Вилючинск, сообщают пресс-службы... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T07:22
2022-01-24T12:20
происшествия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Следователи и прокуратура на Камчатке начали проверки после нападения стаи собак на восьмилетнего мальчика в закрытом городе Вилючинск, сообщают пресс-службы ведомств.Медицинская помощь ребенку не потребовалась, на ноге у мальчика имеется синяк, уточнили в следственном управлении.В прокуратуре добавили, что поставили на контроль проверку следственных органов, а также оценят действия органов, ответственных за обращения с бесхозными животными.
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происшествия, камчатский край
07:22 24.01.2022 (обновлено: 12:20 24.01.2022)
 
На Камчатке стая собак напала на ребенка

На Камчатке в городе Вилючинск стая собак напала на восьмилетнего мальчика

© Фото : СУСК по Камчатскому краюБездомные собаки в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа, Камчатский край
Бездомные собаки в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа, Камчатский край - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : СУСК по Камчатскому краю
Бездомные собаки в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа, Камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Следователи и прокуратура на Камчатке начали проверки после нападения стаи собак на восьмилетнего мальчика в закрытом городе Вилючинск, сообщают пресс-службы ведомств.

"По предварительным данным, в дневное время 23 января в районе улицы Крашенинникова микрорайона Рыбачий Вилючинского городского округа на 8-летнего мальчика напала стая бесхозных собак, которую оперативно смог отогнать подоспевший очевидец. По словам отца ребенка, у одного животного на ухе имелся чип", – говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

Медицинская помощь ребенку не потребовалась, на ноге у мальчика имеется синяк, уточнили в следственном управлении.
В прокуратуре добавили, что поставили на контроль проверку следственных органов, а также оценят действия органов, ответственных за обращения с бесхозными животными.
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