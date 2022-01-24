https://ria.ru/20220124/napadenie-1769190030.html

На Камчатке стая собак напала на ребенка

На Камчатке стая собак напала на ребенка - РИА Новости, 24.01.2022

На Камчатке стая собак напала на ребенка

Следователи и прокуратура на Камчатке начали проверки после нападения стаи собак на восьмилетнего мальчика в закрытом городе Вилючинск, сообщают пресс-службы... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T07:22

2022-01-24T07:22

2022-01-24T12:20

происшествия

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Следователи и прокуратура на Камчатке начали проверки после нападения стаи собак на восьмилетнего мальчика в закрытом городе Вилючинск, сообщают пресс-службы ведомств.Медицинская помощь ребенку не потребовалась, на ноге у мальчика имеется синяк, уточнили в следственном управлении.В прокуратуре добавили, что поставили на контроль проверку следственных органов, а также оценят действия органов, ответственных за обращения с бесхозными животными.

https://ria.ru/20220123/bastrykin-1769143520.html

камчатский край

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2022

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происшествия, камчатский край