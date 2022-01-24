https://ria.ru/20220124/nalogi-1769300512.html
Путин поручил снизить налог на прибыль компаниям в сфере развития генетики
Путин поручил снизить налог на прибыль компаниям в сфере развития генетики - РИА Новости, 24.01.2022
Путин поручил снизить налог на прибыль компаниям в сфере развития генетики
Президент России Владимир Путин поручил внести в налоговый кодекс изменения по уменьшению суммы налога на прибыль ряду компаний, связанных с развитием генетики, РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:08
2022-01-24T18:08
2022-01-24T18:30
экономика
владимир путин
налоги
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михаил мишустин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести в налоговый кодекс изменения по уменьшению суммы налога на прибыль ряду компаний, связанных с развитием генетики, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ с учетом ранее данных поручений... обеспечить внесение в Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление организациям, являющимся технологическими партнерами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы, и (или) их дочерним обществам права уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль организаций на сумму, равную 50 процентам расходов, связанных с развитием генетических технологий", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 10 июля, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220124/preparaty-1769299447.html
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экономика, владимир путин, налоги, россия, михаил мишустин
18:08 24.01.2022 (обновлено: 18:30 24.01.2022)
Путин поручил снизить налог на прибыль компаниям в сфере развития генетики
Президент Путин поручил снизить налог на прибыль компаниям в сфере развития генетики