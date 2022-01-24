https://ria.ru/20220124/nalogi-1769300512.html

Путин поручил снизить налог на прибыль компаниям в сфере развития генетики

Путин поручил снизить налог на прибыль компаниям в сфере развития генетики - РИА Новости, 24.01.2022

Путин поручил снизить налог на прибыль компаниям в сфере развития генетики

Президент России Владимир Путин поручил внести в налоговый кодекс изменения по уменьшению суммы налога на прибыль ряду компаний, связанных с развитием генетики, РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:08

2022-01-24T18:08

2022-01-24T18:30

экономика

владимир путин

налоги

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести в налоговый кодекс изменения по уменьшению суммы налога на прибыль ряду компаний, связанных с развитием генетики, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ с учетом ранее данных поручений... обеспечить внесение в Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление организациям, являющимся технологическими партнерами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы, и (или) их дочерним обществам права уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль организаций на сумму, равную 50 процентам расходов, связанных с развитием генетических технологий", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 10 июля, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220124/preparaty-1769299447.html

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экономика, владимир путин, налоги, россия, михаил мишустин