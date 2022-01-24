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РБК: налог на вклады затронет россиян со сбережениями менее миллиона рублей
РБК: налог на вклады затронет россиян со сбережениями менее миллиона рублей - РИА Новости, 24.01.2022
РБК: налог на вклады затронет россиян со сбережениями менее миллиона рублей
Налог на доходы с депозитов россиян на вклады более миллиона рублей по итогам 2021 года частично затронет держателей сбережений с меньшей суммой, сообщает... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T04:36
2022-01-24T10:12
экономика
центральный банк рф (цб рф)
налоги
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Налог на доходы с депозитов россиян на вклады более миллиона рублей по итогам 2021 года частично затронет держателей сбережений с меньшей суммой, сообщает агентство РБК.Речь идет о вкладах, начисленный процент с которых превысил 42,5 тысячи рублей за год.Согласно действующему законодательству, налогом не облагается сумма доходов, получаемая путем умножения ключевой ставки Центрального банка на начало года (4,25 процента) на миллион рублей. Однако ставка удвоилась, вслед за ней выросли и проценты по депозитам.По словам экспертов, опрошенных РБК, по итогам 2021 года обязанность уплатить налог может возникнуть по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей. В частности, вкладчик, разместивший на единственном с начала года вкладе 710 тысяч рублей под 4,5 процента, а в августе переложивший средства под восемь процентов, мог заработать за год 42,85 тысячи рублей. В таком случае ему придется заплатить налог в размере 13 процентов с 350 рублей, что в конечном итоге составит 45,5 рубля.От заполнения деклараций россиян избавят, так как кредитные организации самостоятельно направят налоговикам соответствующую информацию. Сумму процентов, выплаченных за год вкладчику, вычислит искусственный интеллект. При этом зарплатных счетов и счетов эскроу начисление не коснется.Счет на уплату налога граждане получат к осени — он придет в едином уведомлении с транспортным, земельным налогом и налогом на недвижимое имущество. Оплатить нужно будет не позднее 1 декабря.В Минфине в сентябре отмечали, что доходы бюджета от НДФЛ в виде процентов по вкладам в 2022 году составят 108,3 миллиарда рублей. В 2023-м, по прогнозу ведомства, этот показатель достигнет 111,5 миллиарда рублей, а в 2024-м — 114,9.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), налоги, россия
04:36 24.01.2022 (обновлено: 10:12 24.01.2022)
 
РБК: налог на вклады затронет россиян со сбережениями менее миллиона рублей

РБК: налог на вклады свыше миллиона рублей коснется россиян с депозитами от 700 тысяч

© Fotolia / Dmitriy MelnikovДеньги в банке
Деньги в банке - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Fotolia / Dmitriy Melnikov
Деньги в банке
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Налог на доходы с депозитов россиян на вклады более миллиона рублей по итогам 2021 года частично затронет держателей сбережений с меньшей суммой, сообщает агентство РБК.
Речь идет о вкладах, начисленный процент с которых превысил 42,5 тысячи рублей за год.
Согласно действующему законодательству, налогом не облагается сумма доходов, получаемая путем умножения ключевой ставки Центрального банка на начало года (4,25 процента) на миллион рублей. Однако ставка удвоилась, вслед за ней выросли и проценты по депозитам.
По словам экспертов, опрошенных РБК, по итогам 2021 года обязанность уплатить налог может возникнуть по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей. В частности, вкладчик, разместивший на единственном с начала года вкладе 710 тысяч рублей под 4,5 процента, а в августе переложивший средства под восемь процентов, мог заработать за год 42,85 тысячи рублей. В таком случае ему придется заплатить налог в размере 13 процентов с 350 рублей, что в конечном итоге составит 45,5 рубля.
Налоговый кодекс - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 03:15
Эксперт пояснил, как изменился налог на вклады с 1 января
От заполнения деклараций россиян избавят, так как кредитные организации самостоятельно направят налоговикам соответствующую информацию. Сумму процентов, выплаченных за год вкладчику, вычислит искусственный интеллект. При этом зарплатных счетов и счетов эскроу начисление не коснется.
Счет на уплату налога граждане получат к осени — он придет в едином уведомлении с транспортным, земельным налогом и налогом на недвижимое имущество. Оплатить нужно будет не позднее 1 декабря.
В Минфине в сентябре отмечали, что доходы бюджета от НДФЛ в виде процентов по вкладам в 2022 году составят 108,3 миллиарда рублей. В 2023-м, по прогнозу ведомства, этот показатель достигнет 111,5 миллиарда рублей, а в 2024-м — 114,9.
 
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