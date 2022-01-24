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Туризм
https://ria.ru/20220124/murmanskayaoblast-1769214944.html
Турпоток в Мурманской области вернулся к допандемийному уровню
Турпоток в Мурманской области вернулся к допандемийному уровню - РИА Новости, 24.01.2022
Турпоток в Мурманской области вернулся к допандемийному уровню
Около 450 тысяч туристов посетили Мурманскую область в 2021 году, что позволило региону вернуться к допандемийным показателям, сообщил губернатор Андрей Чибис... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:28
2022-01-24T13:28
туризм
мурманская область
андрей чибис
новости - туризм
турпоток
туристы
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россия
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МУРМАНСК, 24 янв — РИА Новости. Около 450 тысяч туристов посетили Мурманскую область в 2021 году, что позволило региону вернуться к допандемийным показателям, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."С учетом пандемии, которая, к сожалению, никуда не ушла, по количеству отдыхающих мы вернулись на уровень 2019 года, который был одним из самых успешных для туризма в нашей области", – отметил Чибис.В прошлом году, по данным мониторинга, Мурманскую область посетили около 450 тысяч человек. А новогодние праздники в Кольском Заполярье провели почти в два раза больше гостей, чем в 2021-м — более 75 тысяч.Глава региона подчеркнул, что произошло замещение азиатских туристов российскими, и это перспективнее для Мурманской области и местного бизнеса в экономическом плане. Чибис также напомнил, что в России возобновилась программа кешбэка с возвратом 20 процентов от стоимости поездки, которая также доступна для путешествий и по Кольскому Заполярью.
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мурманская область, андрей чибис, новости - туризм, турпоток, туристы, туризм, россия, пандемия
13:28 24.01.2022
 
Турпоток в Мурманской области вернулся к допандемийному уровню

Губернатор Чибис: около 450 тысяч туристов посетили Мурманскую область в 2021 году

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристы на перевале Кукис в Хибинских горах в Мурманской области
Туристы на перевале Кукис в Хибинских горах в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 24 янв — РИА Новости. Около 450 тысяч туристов посетили Мурманскую область в 2021 году, что позволило региону вернуться к допандемийным показателям, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
"С учетом пандемии, которая, к сожалению, никуда не ушла, по количеству отдыхающих мы вернулись на уровень 2019 года, который был одним из самых успешных для туризма в нашей области", – отметил Чибис.
В прошлом году, по данным мониторинга, Мурманскую область посетили около 450 тысяч человек. А новогодние праздники в Кольском Заполярье провели почти в два раза больше гостей, чем в 2021-м — более 75 тысяч.
Глава региона подчеркнул, что произошло замещение азиатских туристов российскими, и это перспективнее для Мурманской области и местного бизнеса в экономическом плане. Чибис также напомнил, что в России возобновилась программа кешбэка с возвратом 20 процентов от стоимости поездки, которая также доступна для путешествий и по Кольскому Заполярью.
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ТуризмМурманская областьАндрей ЧибисНовости - ТуризмтурпотоктуристыТуризмРоссияпандемия
 
 
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