https://ria.ru/20220124/murmanskayaoblast-1769214944.html

Турпоток в Мурманской области вернулся к допандемийному уровню

Турпоток в Мурманской области вернулся к допандемийному уровню - РИА Новости, 24.01.2022

Турпоток в Мурманской области вернулся к допандемийному уровню

Около 450 тысяч туристов посетили Мурманскую область в 2021 году, что позволило региону вернуться к допандемийным показателям, сообщил губернатор Андрей Чибис... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:28

2022-01-24T13:28

2022-01-24T13:28

туризм

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МУРМАНСК, 24 янв — РИА Новости. Около 450 тысяч туристов посетили Мурманскую область в 2021 году, что позволило региону вернуться к допандемийным показателям, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."С учетом пандемии, которая, к сожалению, никуда не ушла, по количеству отдыхающих мы вернулись на уровень 2019 года, который был одним из самых успешных для туризма в нашей области", – отметил Чибис.В прошлом году, по данным мониторинга, Мурманскую область посетили около 450 тысяч человек. А новогодние праздники в Кольском Заполярье провели почти в два раза больше гостей, чем в 2021-м — более 75 тысяч.Глава региона подчеркнул, что произошло замещение азиатских туристов российскими, и это перспективнее для Мурманской области и местного бизнеса в экономическом плане. Чибис также напомнил, что в России возобновилась программа кешбэка с возвратом 20 процентов от стоимости поездки, которая также доступна для путешествий и по Кольскому Заполярью.

https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768349234.html

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