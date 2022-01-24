https://ria.ru/20220124/mugler-1769202847.html
Умер французский модельер и фотограф Тьерри Мюглер
Умер французский модельер и фотограф Тьерри Мюглер - РИА Новости, 24.01.2022
Умер французский модельер и фотограф Тьерри Мюглер
Французский модельер Тьерри Мюглер, создатель одноименного дома моды, скончался в возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении на его странице в фейсбуке. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:15
2022-01-24T10:15
2022-01-24T12:57
культура
мода
звезды
знаменитости
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769202640_0:184:3071:1911_1920x0_80_0_0_21d23893132eaf7d29b4f5180699460c.jpg
ПАРИЖ, 24 янв — РИА Новости. Французский модельер Тьерри Мюглер, создатель одноименного дома моды, скончался в возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении на его странице в фейсбуке.Агент кутюрье заявил Франс Пресс, что модельер скончался "по естественным причинам".Тьерри Мюглер родился во французском Страсбурге в 1948 году. Он был дизайнером одежды и организовывал модные показы, проводил зрелищные шоу. В 1980-1990 годах Мюглер приобрел международную известность, его коллекции были успешны на мировом уровне. В 1990-е годы он отошел от мира моды и полностью покинул эту сферу в 2002 году. Тогда он переключился на другие области творчества: фотографию, создание костюмов для шоу, дизайн флаконов для духов.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769202640_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_58858406636546898f8e79d7a57153fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мода, звезды, знаменитости, новости культуры
10:15 24.01.2022 (обновлено: 12:57 24.01.2022)
Умер французский модельер и фотограф Тьерри Мюглер
Французский модельер Тьерри Мюглер умер в возрасте 73 лет