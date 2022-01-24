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Умер французский модельер и фотограф Тьерри Мюглер

Умер французский модельер и фотограф Тьерри Мюглер - РИА Новости, 24.01.2022

Умер французский модельер и фотограф Тьерри Мюглер

Французский модельер Тьерри Мюглер, создатель одноименного дома моды, скончался в возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении на его странице в фейсбуке. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:15

2022-01-24T10:15

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ПАРИЖ, 24 янв — РИА Новости. Французский модельер Тьерри Мюглер, создатель одноименного дома моды, скончался в возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении на его странице в фейсбуке.Агент кутюрье заявил Франс Пресс, что модельер скончался "по естественным причинам".Тьерри Мюглер родился во французском Страсбурге в 1948 году. Он был дизайнером одежды и организовывал модные показы, проводил зрелищные шоу. В 1980-1990 годах Мюглер приобрел международную известность, его коллекции были успешны на мировом уровне. В 1990-е годы он отошел от мира моды и полностью покинул эту сферу в 2002 году. Тогда он переключился на другие области творчества: фотографию, создание костюмов для шоу, дизайн флаконов для духов.

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мода, звезды, знаменитости, новости культуры