https://ria.ru/20220124/moskva-1769508896.html

Новые светодиодные фонари появились на Патриаршем мосту в Москве

Новые светодиодные фонари появились на Патриаршем мосту в Москве - РИА Новости, 25.01.2022

Новые светодиодные фонари появились на Патриаршем мосту в Москве

Новые светодиодные фонари появились на Патриаршем мосту в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-24T17:38

2022-01-24T17:38

2022-01-25T19:56

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новые светодиодные фонари появились на Патриаршем мосту в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."Завершили обновление системы наружного освещения Патриаршего моста. Он соединяет Храм Христа Спасителя и Берсеневскую набережную", - говорится в сообщении.Уточняется, что специалисты заменили все 34 опоры освещения – коррозия и физический износ некоторых элементов снижали надежность всей системы освещения.Также вместо энергоемких разрядных ламп установлено 68 современных светодиодных светильников, которые "в несколько раз долговечнее натриевых и галогеновых ламп и отличаются теплым белым светом".Отмечается, что несмотря на обновление, исторический облик фонарей сохранен.

https://realty.ria.ru/20220124/mosgaz-1769200411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы