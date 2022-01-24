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Новые светодиодные фонари появились на Патриаршем мосту в Москве
Новые светодиодные фонари появились на Патриаршем мосту в Москве - РИА Новости, 25.01.2022
Новые светодиодные фонари появились на Патриаршем мосту в Москве
Новые светодиодные фонари появились на Патриаршем мосту в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-24T17:38
2022-01-25T19:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новые светодиодные фонари появились на Патриаршем мосту в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."Завершили обновление системы наружного освещения Патриаршего моста. Он соединяет Храм Христа Спасителя и Берсеневскую набережную", - говорится в сообщении.Уточняется, что специалисты заменили все 34 опоры освещения – коррозия и физический износ некоторых элементов снижали надежность всей системы освещения.Также вместо энергоемких разрядных ламп установлено 68 современных светодиодных светильников, которые "в несколько раз долговечнее натриевых и галогеновых ламп и отличаются теплым белым светом".Отмечается, что несмотря на обновление, исторический облик фонарей сохранен.
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москва, городское хозяйство москвы
17:38 24.01.2022 (обновлено: 19:56 25.01.2022)
 

Новые светодиодные фонари появились на Патриаршем мосту в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарший мост в Москве
Патриарший мост в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новые светодиодные фонари появились на Патриаршем мосту в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.
"Завершили обновление системы наружного освещения Патриаршего моста. Он соединяет Храм Христа Спасителя и Берсеневскую набережную", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что специалисты заменили все 34 опоры освещения – коррозия и физический износ некоторых элементов снижали надежность всей системы освещения.
Также вместо энергоемких разрядных ламп установлено 68 современных светодиодных светильников, которые "в несколько раз долговечнее натриевых и галогеновых ламп и отличаются теплым белым светом".
Отмечается, что несмотря на обновление, исторический облик фонарей сохранен.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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