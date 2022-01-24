https://ria.ru/20220124/moskva-1769266931.html
Бочкарев: первый участок Юго-Восточной хорды готов на половину
Бочкарев: первый участок Юго-Восточной хорды готов на половину - РИА Новости, 24.01.2022
Бочкарев: первый участок Юго-Восточной хорды готов на половину
Строительство первого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ), от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, завершено на 50%, сообщил заммэра Москвы по строительству РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:06
2022-01-24T15:06
2022-01-24T15:07
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 24 янв - РИА Недвижимость. Строительство первого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ), от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, завершено на 50%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Юго-Восточная хорда разделена на десять участков, девять из них сегодня находятся в строительстве. Первый участок хорды, от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, в настоящий момент готов на 50%", - рассказал он.Всего, уточнил заммэра, на участке планируется построить и реконструировать 11 километров дорог, включая 14 эстакад и два путепровода на пересечении с железнодорожными путями.Строительство планируется завершить в 2023 году, вместе с соседним участком хорды, от Рязанского проспекта до ТТК, добавил Бочкарёв.Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства Юго-Восточной хорды, которая пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, и оценив строительную готовность магистрали в 40%, пообещал, что в следующем году будет открыта значительная часть трассы.
https://ria.ru/20220113/stroyka-1767619023.html
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 24 янв - РИА Недвижимость
. Строительство первого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ), от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, завершено на 50%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев
.
"Юго-Восточная хорда разделена на десять участков, девять из них сегодня находятся в строительстве. Первый участок хорды, от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, в настоящий момент готов на 50%", - рассказал он.
Всего, уточнил заммэра, на участке планируется построить и реконструировать 11 километров дорог, включая 14 эстакад и два путепровода на пересечении с железнодорожными путями.
Строительство планируется завершить в 2023 году, вместе с соседним участком хорды, от Рязанского проспекта до ТТК, добавил Бочкарёв.
Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства Юго-Восточной хорды, которая пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, и оценив строительную готовность магистрали в 40%, пообещал, что в следующем году будет открыта значительная часть трассы.