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В Госдуме предложили новый способ борьбы с мошенниками
В Госдуме предложили новый способ борьбы с мошенниками - РИА Новости, 24.01.2022
В Госдуме предложили новый способ борьбы с мошенниками
Для борьбы с недобросовестными тренерами личностного роста необходимо на законодательном уровне ввести профессию бизнес-тренера, коучи должны предъявлять... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:13
2022-01-24T13:13
общество
госдума рф
яна лантратова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Для борьбы с недобросовестными тренерами личностного роста необходимо на законодательном уровне ввести профессию бизнес-тренера, коучи должны предъявлять документы, реально доказывающие профессионализм, считает первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.Как отметила политик в беседе с РИА Новости, ей уже поступило несколько обращений от граждан, ставших "жертвами инфоцыганства". Данную проблему она также обсудила в рамках форума "СтопМошенник" по приглашению бизнесмена Андрея Ковалева."Считаю, что в качестве одной из мер необходимо ввести профессию бизнес-тренеров и закрепить ее законодательно в реестре областей и видов профессиональной деятельности Минтруда России", - поделилась Лантратова.Как подчеркнула парламентарий, такая мера поможет обеспечить контроль за качеством активно продаваемых многочисленными бизнес-коучами курсов."Чтобы помочь людям отличить настоящих профессионалов от мошенников, следует обязать их предъявлять документ, доказывающий профессионализм. Например, если человек продаёт курсы по торговле на фондовом рынке, то от него потребуется прежде всего показать потребителям свой диплом о высшем экономическом образовании", - добавила она.Депутат отметила, что анализ социальных сетей популярных продавцов курсов и тренингов показывает, что "прогрев" аудитории происходит именно благодаря демонстрации "лжеуспеха"."Это настоящая проблема: рассчитывая на быстрый успех, люди вкладывают последние деньги или даже соглашаются на обучение в кредит, а в итоге остаются ни с чем", - констатировала она.
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общество, госдума рф, яна лантратова
13:13 24.01.2022
 
В Госдуме предложили новый способ борьбы с мошенниками

В Госдуме для борьбы с мошенниками предложили ввести профессию бизнес-тренера

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Для борьбы с недобросовестными тренерами личностного роста необходимо на законодательном уровне ввести профессию бизнес-тренера, коучи должны предъявлять документы, реально доказывающие профессионализм, считает первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Как отметила политик в беседе с РИА Новости, ей уже поступило несколько обращений от граждан, ставших "жертвами инфоцыганства". Данную проблему она также обсудила в рамках форума "СтопМошенник" по приглашению бизнесмена Андрея Ковалева.
"Считаю, что в качестве одной из мер необходимо ввести профессию бизнес-тренеров и закрепить ее законодательно в реестре областей и видов профессиональной деятельности Минтруда России", - поделилась Лантратова.
Как подчеркнула парламентарий, такая мера поможет обеспечить контроль за качеством активно продаваемых многочисленными бизнес-коучами курсов.
"Чтобы помочь людям отличить настоящих профессионалов от мошенников, следует обязать их предъявлять документ, доказывающий профессионализм. Например, если человек продаёт курсы по торговле на фондовом рынке, то от него потребуется прежде всего показать потребителям свой диплом о высшем экономическом образовании", - добавила она.
Депутат отметила, что анализ социальных сетей популярных продавцов курсов и тренингов показывает, что "прогрев" аудитории происходит именно благодаря демонстрации "лжеуспеха".
"Это настоящая проблема: рассчитывая на быстрый успех, люди вкладывают последние деньги или даже соглашаются на обучение в кредит, а в итоге остаются ни с чем", - констатировала она.
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ОбществоГосдума РФЯна Лантратова
 
 
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