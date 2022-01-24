12:16 24.01.2022 (обновлено: 13:49 24.01.2022)
На Алтае родители выгнали ребенка голым на мороз
На Алтае родители выгнали пятилетнего мальчика голым на мороз за плохое поведение
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
БАРНАУЛ, 24 янв — РИА Новости. Алтайские следователи завели уголовное дело после того, как родители выгнали пятилетнего мальчика за плохое поведение на мороз без одежды и обуви, ребенка вместе с братьями изъяли из семьи, сообщили в региональном управлении Следкома.
Видео и информация об издевательствах над мальчиком появилась ранее в СМИ и соцсетях. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться в ситуации.
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По данным следствия, 21 января в селе Селезнево родители пятилетнего мальчика, будучи недовольными поведением сына, выгнали его из дома.
"При отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице. <…> Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 УК Российской Федерации ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем"). В настоящее время несовершеннолетний, а также его двое братьев изъяты из семьи", — говорится в сообщении ведомства.
СК также проверит органы системы профилактики и оценит действия должностных лиц.
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