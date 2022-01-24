https://ria.ru/20220124/moroz-1769231184.html

На Алтае родители выгнали ребенка голым на мороз

На Алтае родители выгнали ребенка голым на мороз - РИА Новости, 24.01.2022

На Алтае родители выгнали ребенка голым на мороз

Алтайские следователи завели уголовное дело после того, как родители выгнали пятилетнего мальчика за плохое поведение на мороз без одежды и обуви, ребенка... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:16

2022-01-24T12:16

2022-01-24T13:49

происшествия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БАРНАУЛ, 24 янв — РИА Новости. Алтайские следователи завели уголовное дело после того, как родители выгнали пятилетнего мальчика за плохое поведение на мороз без одежды и обуви, ребенка вместе с братьями изъяли из семьи, сообщили в региональном управлении Следкома.Видео и информация об издевательствах над мальчиком появилась ранее в СМИ и соцсетях. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться в ситуации.По данным следствия, 21 января в селе Селезнево родители пятилетнего мальчика, будучи недовольными поведением сына, выгнали его из дома. "При отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице. <…> Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 УК Российской Федерации ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем"). В настоящее время несовершеннолетний, а также его двое братьев изъяты из семьи", — говорится в сообщении ведомства.СК также проверит органы системы профилактики и оценит действия должностных лиц.

https://ria.ru/20211207/izbienie-1762569983.html

https://ria.ru/20210621/proisshestviya-1737874462.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), россия