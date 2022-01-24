https://ria.ru/20220124/morg-1769239596.html
Минздрав Тверской области назвал видео с "ожившим трупом" в морге фейком
Минздрав Тверской области назвал видео с "ожившим трупом" в морге фейком - РИА Новости, 24.01.2022
Минздрав Тверской области назвал видео с "ожившим трупом" в морге фейком
Министерство здравоохранения Тверской области назвало фейком видео с "ожившим трупом", подчеркнув, что в городе нет моргов, похожих на помещение с записи. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:08
2022-01-24T13:08
2022-01-24T13:08
происшествия
тверь
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148643/84/1486438490_0:272:2901:1903_1920x0_80_0_0_0896282f7707e8ee9a29f7ef1a27a428.jpg
РЯЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Тверской области назвало фейком видео с "ожившим трупом", подчеркнув, что в городе нет моргов, похожих на помещение с записи.В Telegram-каналах в понедельник появилось видео, похожее на запись с камер видеонаблюдения, на котором запечатлено, как мужчина в помещении, похожем на морг, покрытый простыней встает со стола. В подписи к видео отмечается, что якобы в тверском морге утром "ожил" труп. Сотрудники нескольких моргов Твери не подтвердили РИА Новости информацию об "ожившем трупе"."Видео является фейком. Помещение на видеозаписи, которое обозначено как якобы один из тверских моргов, таковым не является. В Твери моргов, похожих на тот, что фигурирует в видеозаписи, нет", - прокомментировали РИА Новости в минздраве.
тверь
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148643/84/1486438490_0:0:2901:2175_1920x0_80_0_0_dc690bc09a2d8b122529082948448e32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь, тверская область
Минздрав Тверской области назвал видео с "ожившим трупом" в морге фейком
Минздрав Тверской области назвал видео с "ожившим трупом" в морге фейком
РЯЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Тверской области назвало фейком видео с "ожившим трупом", подчеркнув, что в городе нет моргов, похожих на помещение с записи.
В Telegram-каналах в понедельник появилось видео, похожее на запись с камер видеонаблюдения, на котором запечатлено, как мужчина в помещении, похожем на морг, покрытый простыней встает со стола. В подписи к видео отмечается, что якобы в тверском морге утром "ожил" труп. Сотрудники нескольких моргов Твери
не подтвердили РИА Новости информацию об "ожившем трупе".
"Видео является фейком. Помещение на видеозаписи, которое обозначено как якобы один из тверских моргов, таковым не является. В Твери моргов, похожих на тот, что фигурирует в видеозаписи, нет", - прокомментировали РИА Новости в минздраве.