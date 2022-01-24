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Минздрав Тверской области назвал видео с "ожившим трупом" в морге фейком

Минздрав Тверской области назвал видео с "ожившим трупом" в морге фейком - РИА Новости, 24.01.2022

Минздрав Тверской области назвал видео с "ожившим трупом" в морге фейком

Министерство здравоохранения Тверской области назвало фейком видео с "ожившим трупом", подчеркнув, что в городе нет моргов, похожих на помещение с записи. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:08

2022-01-24T13:08

2022-01-24T13:08

происшествия

тверь

тверская область

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РЯЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Тверской области назвало фейком видео с "ожившим трупом", подчеркнув, что в городе нет моргов, похожих на помещение с записи.В Telegram-каналах в понедельник появилось видео, похожее на запись с камер видеонаблюдения, на котором запечатлено, как мужчина в помещении, похожем на морг, покрытый простыней встает со стола. В подписи к видео отмечается, что якобы в тверском морге утром "ожил" труп. Сотрудники нескольких моргов Твери не подтвердили РИА Новости информацию об "ожившем трупе"."Видео является фейком. Помещение на видеозаписи, которое обозначено как якобы один из тверских моргов, таковым не является. В Твери моргов, похожих на тот, что фигурирует в видеозаписи, нет", - прокомментировали РИА Новости в минздраве.

тверь

тверская область

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происшествия, тверь, тверская область