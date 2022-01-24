https://ria.ru/20220124/morg-1769238942.html

Тверские морги не подтвердили информацию об "ожившем трупе"

Тверские морги не подтвердили информацию об "ожившем трупе" - РИА Новости, 24.01.2022

Тверские морги не подтвердили информацию об "ожившем трупе"

Сотрудники моргов Твери не подтвердили РИА Новости информацию об "ожившем трупе", а также не смогли по размещенному в сети видео определить, в каком учреждении... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:03

2022-01-24T13:03

2022-01-24T13:07

происшествия

тверь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150808/85/1508088582_0:235:4500:2766_1920x0_80_0_0_9d0d9f56f6c7d8661f0a61ee06ea0e59.jpg

РЯЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники моргов Твери не подтвердили РИА Новости информацию об "ожившем трупе", а также не смогли по размещенному в сети видео определить, в каком учреждении города это могло произойти.В Telegram-каналах в понедельник появилось видео, похожее на запись с камер видеонаблюдения, на котором запечатлено, как мужчина в помещении, похожем на морг, покрытый простыней встает со стола. В подписи к видео отмечается, что якобы в тверском морге утром "ожил" труп."По антуражу что-то мы не узнаем, чей этот морг. Не первый городской точно. Вообще, покойники не лежат на столах покрытые простынями. На столы кладутся уже на вскрытие. Так что мы думаем, что это все выдумки", - сообщили РИА Новости в морге больницы №1 Твери.В моргах больниц №4, №6, №7 города Твери также сообщили, что у них никто не оживал. "Скорее всего, это какая-то постановочная штука", - предположили в морге больницы №7."Нам уже звонили неоднократно. К нам это никакого отношения не имеет", - отметили в морге бюро судебно-медицинской экспертизы.

https://ria.ru/20211121/indiya-1760024329.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/kurezy-1586730108.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тверь