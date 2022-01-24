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Тверские морги не подтвердили информацию об "ожившем трупе"
Тверские морги не подтвердили информацию об "ожившем трупе" - РИА Новости, 24.01.2022
Тверские морги не подтвердили информацию об "ожившем трупе"
Сотрудники моргов Твери не подтвердили РИА Новости информацию об "ожившем трупе", а также не смогли по размещенному в сети видео определить, в каком учреждении... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:03
2022-01-24T13:07
происшествия
тверь
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РЯЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники моргов Твери не подтвердили РИА Новости информацию об "ожившем трупе", а также не смогли по размещенному в сети видео определить, в каком учреждении города это могло произойти.В Telegram-каналах в понедельник появилось видео, похожее на запись с камер видеонаблюдения, на котором запечатлено, как мужчина в помещении, похожем на морг, покрытый простыней встает со стола. В подписи к видео отмечается, что якобы в тверском морге утром "ожил" труп."По антуражу что-то мы не узнаем, чей этот морг. Не первый городской точно. Вообще, покойники не лежат на столах покрытые простынями. На столы кладутся уже на вскрытие. Так что мы думаем, что это все выдумки", - сообщили РИА Новости в морге больницы №1 Твери.В моргах больниц №4, №6, №7 города Твери также сообщили, что у них никто не оживал. "Скорее всего, это какая-то постановочная штука", - предположили в морге больницы №7."Нам уже звонили неоднократно. К нам это никакого отношения не имеет", - отметили в морге бюро судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20211121/indiya-1760024329.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201128/kurezy-1586730108.html
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происшествия, тверь
13:03 24.01.2022 (обновлено: 13:07 24.01.2022)
 
Тверские морги не подтвердили информацию об "ожившем трупе"

Тверские морги не подтвердили информацию об "ожившем трупе" и назвали инцидент выдумкой

© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Depositphotos / sudok1
Коридор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники моргов Твери не подтвердили РИА Новости информацию об "ожившем трупе", а также не смогли по размещенному в сети видео определить, в каком учреждении города это могло произойти.
В Telegram-каналах в понедельник появилось видео, похожее на запись с камер видеонаблюдения, на котором запечатлено, как мужчина в помещении, похожем на морг, покрытый простыней встает со стола. В подписи к видео отмечается, что якобы в тверском морге утром "ожил" труп.
"По антуражу что-то мы не узнаем, чей этот морг. Не первый городской точно. Вообще, покойники не лежат на столах покрытые простынями. На столы кладутся уже на вскрытие. Так что мы думаем, что это все выдумки", - сообщили РИА Новости в морге больницы №1 Твери.
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В моргах больниц №4, №6, №7 города Твери также сообщили, что у них никто не оживал. "Скорее всего, это какая-то постановочная штука", - предположили в морге больницы №7.
"Нам уже звонили неоднократно. К нам это никакого отношения не имеет", - отметили в морге бюро судебно-медицинской экспертизы.
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