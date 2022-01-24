https://ria.ru/20220124/monitoring-1769299211.html
В Подмосковье запустят систему мониторинга усталости таксистов
В Подмосковье запустят систему мониторинга усталости таксистов - РИА Новости, 24.01.2022
В Подмосковье запустят систему мониторинга усталости таксистов
В Московской области тестируют систему мониторинга контроля усталости водителей такси, чтобы повысить безопасность поездок, говорится на сайте регионального... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:02
2022-01-24T18:02
2022-01-24T18:01
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общество
московская область (подмосковье)
ситимобил
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Московской области тестируют систему мониторинга контроля усталости водителей такси, чтобы повысить безопасность поездок, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на минтранс Подмосковья."Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с сервисом городской мобильности "Ситимобил" тестируют систему контроля усталости водителей такси", - говорится в сообщении с ссылкой на министерство.В документе сказано, что в машине установят две камеры для наблюдения за водителем и дорогой. Система на базе компьютерного зрения проверяет несколько факторов: уровень усталости водителя, курение в салоне, использование ремня безопасности, разговоры по телефону и отвлечение от вождения."Кроме того, система позволяет анализировать манеру вождения водителя и предупреждать об опасных сближениях и маневрах во время поездки", - добавили в сообщении.Нарушения будут записывать на видео, а система будет подавать звуковой сигнал. Однако пассажиры в поле зрения камеры не попадут, сказано в документе.
https://ria.ru/20211021/taksi-1755543507.html
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общество, московская область (подмосковье), ситимобил