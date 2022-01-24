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https://ria.ru/20220124/minirovanie-1769185714.html
Сообщения о "минировании" школ на юге Сахалина поступают уже вторую неделю
Сообщения о "минировании" школ на юге Сахалина поступают уже вторую неделю - РИА Новости, 24.01.2022
Сообщения о "минировании" школ на юге Сахалина поступают уже вторую неделю
Сообщения о "минировании" пяти школ и двух детсадов в Корсакове Сахалинской области поступили утром в понедельник, идет проверка, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T04:11
2022-01-24T04:11
происшествия
южно-сахалинск
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв - РИА Новости. Сообщения о "минировании" пяти школ и двух детсадов в Корсакове Сахалинской области поступили утром в понедельник, идет проверка, сообщили в пресс-службе администрации города."Дети и персонал эвакуированы. Спецслужбы проверяют здания", - уточнили в мэрии.На прошлой неделе в школы Корсакова и Южно-Сахалинска каждый день сообщали, что те якобы "заминированы". В учебных заведениях областного центра эвакуаций не проводили, так как дети оставались на дистанционном обучении в связи с ликвидацией последствий циклона на улицах города. В Корсакове после каждого сообщения о "минировании" учащихся и весь школьный персонал выводили на улицу. Здания осматривали кинологи.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220122/minirovanie-1769045747.html
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происшествия, южно-сахалинск, россия
04:11 24.01.2022
 
Сообщения о "минировании" школ на юге Сахалина поступают уже вторую неделю

На юге Сахалина поступили сообщения о "минировании" пяти школ и двух детсадов

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв - РИА Новости. Сообщения о "минировании" пяти школ и двух детсадов в Корсакове Сахалинской области поступили утром в понедельник, идет проверка, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Дети и персонал эвакуированы. Спецслужбы проверяют здания", - уточнили в мэрии.
На прошлой неделе в школы Корсакова и Южно-Сахалинска каждый день сообщали, что те якобы "заминированы". В учебных заведениях областного центра эвакуаций не проводили, так как дети оставались на дистанционном обучении в связи с ликвидацией последствий циклона на улицах города. В Корсакове после каждого сообщения о "минировании" учащихся и весь школьный персонал выводили на улицу. Здания осматривали кинологи.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 12:52
В Красноярске арестовали двух подростков из-за сообщений о "минировании"
 
ПроисшествияЮжно-СахалинскРоссия
 
 
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