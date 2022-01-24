https://ria.ru/20220124/mini-rakety-1769240406.html

В России разрабатывают крылатые мини-ракеты

В России разрабатывают крылатые мини-ракеты - РИА Новости, 24.01.2022

В России разрабатывают крылатые мини-ракеты

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" разрабатывает мини-ракеты для самолетов и кораблей, которых носитель сможет взять существенно больше, чем... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:15

2022-01-24T13:15

2022-01-24T13:16

безопасность

технологии

оружие

вооружение

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

россия

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" разрабатывает мини-ракеты для самолетов и кораблей, которых носитель сможет взять существенно больше, чем стандартных, сообщил гендиректор компании Виктор Обносов."На сегодняшний момент, я считаю, что одно из ключевых направлений в развитии авиационно-ракетной техники, морской техники – это миниатюризация тех изделий, которые мы прорабатываем. Всем понятно, что если задачу можно решить, допустим, изделием, которое весит 100 кг вместо одной тонны, то, естественно, таких изделий можно больше разместить на носителе и это будет эффективнее", - сказал Обносов в эфире "России-24".По его словам, это одна из сложнейших задач сегодня для конструкторов и разработчиков КТРВ, а также для производства корпорации, потому что это уже совсем другие технологии. "В этом направлении ведётся интенсивная работа", - добавил он.КТРВ специализируется на создании ракет класса "воздух – воздух" и "воздух – поверхность", в том числе крылатых, для авианосителей, а также крылатых ракет для морских носителей и береговых комплексов. В частности, корпорация выпускает крылатые ракеты "Оникс", "Циркон" и Х-35.

https://ria.ru/20220120/kalibr-1768741643.html

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безопасность, технологии, оружие, вооружение, тактическое ракетное вооружение (корпорация), россия