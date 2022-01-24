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Украинский военный подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинский военный подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.01.2022
Украинский военный подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинский силовик подорвался на мине в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T19:36
2022-01-24T19:36
в мире
украина
киев
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Украинский силовик подорвался на мине в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин."Вчера вечером в районе населенного пункта Новотошковское боевик 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных формирований Украины во время передвижения между позициями подорвался на мине", - заявил Мазейкин.Офицер пресс-службы уточнил, что в результате подрыва украинский солдат получил множественные осколочные ранения."При установке минно-взрывных заграждений украинские боевики не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей", - пояснил офицер оборонного ведомства республики.
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в мире, украина, киев, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
19:36 24.01.2022
 
Украинский военный подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР заявила, что украинский военный подорвался на мине в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Украинский силовик подорвался на мине в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин.
"Вчера вечером в районе населенного пункта Новотошковское боевик 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных формирований Украины во время передвижения между позициями подорвался на мине", - заявил Мазейкин.
Офицер пресс-службы уточнил, что в результате подрыва украинский солдат получил множественные осколочные ранения.
"При установке минно-взрывных заграждений украинские боевики не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей", - пояснил офицер оборонного ведомства республики.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
17:30
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе Попасной
 
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