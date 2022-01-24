https://ria.ru/20220124/mina-1769317298.html

Украинский военный подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинский военный подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.01.2022

Украинский военный подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинский силовик подорвался на мине в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T19:36

2022-01-24T19:36

2022-01-24T19:36

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украина

киев

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Украинский силовик подорвался на мине в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин."Вчера вечером в районе населенного пункта Новотошковское боевик 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных формирований Украины во время передвижения между позициями подорвался на мине", - заявил Мазейкин.Офицер пресс-службы уточнил, что в результате подрыва украинский солдат получил множественные осколочные ранения."При установке минно-взрывных заграждений украинские боевики не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей", - пояснил офицер оборонного ведомства республики.

https://ria.ru/20220124/donbass-1769293034.html

украина

киев

луганская народная республика

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в мире, украина, киев, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр