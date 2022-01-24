https://ria.ru/20220124/mery-1769324933.html

В Москве усилят проверки соблюдения мер по борьбе с COVID-19 в ТЦ и кафе

В Москве усилят проверки соблюдения мер по борьбе с COVID-19 в ТЦ и кафе - РИА Новости, 24.01.2022

В Москве усилят проверки соблюдения мер по борьбе с COVID-19 в ТЦ и кафе

Проверки соблюдения противоэпидемических мер усилят Москве во всех общественных местах, в частности, в торговых центрах, магазинах, ресторанах, кафе, барах и... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T20:52

2022-01-24T20:52

2022-01-24T20:55

распространение коронавируса

москва

сергей собянин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Проверки соблюдения противоэпидемических мер усилят Москве во всех общественных местах, в частности, в торговых центрах, магазинах, ресторанах, кафе, барах и ночных клубах, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что штамм "омикрон" в столице уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив "дельту", до 1 апреля продлеваются требования по самоизоляции для пожилых и хронически больных жителей и по удаленной работе 30% сотрудников предприятий."Сейчас особенно важно неукоснительно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования. Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль", - рассказал Данчиков.По его словам, в случае несоблюдения этих требований нарушители будут привлечены к административной ответственности со штрафом для юридических лиц до 1 миллиона рублей или приостановкой деятельности по решению суда.

https://radiosputnik.ria.ru/20220124/omikron-1769304335.html

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москва, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество