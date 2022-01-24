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Распространение коронавируса
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В Москве усилят проверки соблюдения мер по борьбе с COVID-19 в ТЦ и кафе
В Москве усилят проверки соблюдения мер по борьбе с COVID-19 в ТЦ и кафе - РИА Новости, 24.01.2022
В Москве усилят проверки соблюдения мер по борьбе с COVID-19 в ТЦ и кафе
Проверки соблюдения противоэпидемических мер усилят Москве во всех общественных местах, в частности, в торговых центрах, магазинах, ресторанах, кафе, барах и... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T20:52
2022-01-24T20:55
распространение коронавируса
москва
сергей собянин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Проверки соблюдения противоэпидемических мер усилят Москве во всех общественных местах, в частности, в торговых центрах, магазинах, ресторанах, кафе, барах и ночных клубах, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что штамм "омикрон" в столице уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив "дельту", до 1 апреля продлеваются требования по самоизоляции для пожилых и хронически больных жителей и по удаленной работе 30% сотрудников предприятий."Сейчас особенно важно неукоснительно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования. Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль", - рассказал Данчиков.По его словам, в случае несоблюдения этих требований нарушители будут привлечены к административной ответственности со штрафом для юридических лиц до 1 миллиона рублей или приостановкой деятельности по решению суда.
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москва, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество
20:52 24.01.2022 (обновлено: 20:55 24.01.2022)
 
В Москве усилят проверки соблюдения мер по борьбе с COVID-19 в ТЦ и кафе

Данчиков: в Москве усилят проверки соблюдения мер по борьбе с COVID-19 в ТЦ, кафе и клубах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодые люди в защитных масках на Красной площади в Москве
Молодые люди в защитных масках на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Проверки соблюдения противоэпидемических мер усилят Москве во всех общественных местах, в частности, в торговых центрах, магазинах, ресторанах, кафе, барах и ночных клубах, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что штамм "омикрон" в столице уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив "дельту", до 1 апреля продлеваются требования по самоизоляции для пожилых и хронически больных жителей и по удаленной работе 30% сотрудников предприятий.
"Сейчас особенно важно неукоснительно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования. Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль", - рассказал Данчиков.
По его словам, в случае несоблюдения этих требований нарушители будут привлечены к административной ответственности со штрафом для юридических лиц до 1 миллиона рублей или приостановкой деятельности по решению суда.
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