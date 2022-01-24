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https://ria.ru/20220124/meksika-1769195744.html
В Мексике застрелили журналистку, выигравшую иск против экс-губернатора
В Мексике застрелили журналистку, выигравшую иск против экс-губернатора - РИА Новости, 24.01.2022
В Мексике застрелили журналистку, выигравшую иск против экс-губернатора
Мексиканскую журналистку Лурдес Мальдонадо, объявившую о том, что она выиграла иск против экс-губернатора штата Нижняя Калифорния, застрелили рядом с домом в... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T09:19
2022-01-24T12:03
в мире
мексика
тихуана
нижняя калифорния (мексика)
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МЕХИКО, 24 янв — РИА Новости. Мексиканскую журналистку Лурдес Мальдонадо, объявившую о том, что она выиграла иск против экс-губернатора штата Нижняя Калифорния, застрелили рядом с домом в Тихуане, сообщает местное издание Sol de Tijuana."Журналистка Лурдес Мальдонадо в воскресенье была найдена без признаков жизни", — говорится в материале.По предварительным данным, на женщину было совершено вооруженное нападение.СМИ писали, что неизвестные выстрелили ей в голову, когда она подъехала к своему дому на автомобиле.На прошлой неделе Мальдонадо сообщила, что спустя девять лет судебной тяжбы выиграла трудовой иск против бывшего губернатора штата Нижняя Калифорния Хайме Бонильи Вальдеса, на компанию которого — Primer Sistema de Noticias (PSN) — она раньше работала. Помимо этого, она подавала в суд на бывшего генпрокурора штата Гильермо Руиса Эрнандеса, адвоката Вальдеса, в связи с предполагаемым злоупотреблением властью и другими преступлениями.В материале Sol de Tijuana указано, что в 2019 году журналистка на пресс-конференции президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора рассказала о деле против Вальдеса и заявила, что опасается за свою жизнь. С 2021-го она находилась под защитой федерального правительства.Мальдонадо стала вторым журналистом, убитым в штате Нижняя Калифорния за последнюю неделю. Ранее также на пороге своего дома в Тихуане неизвестные застрелили корреспондента криминальной хроники Маргарито Мартинеса. За 2021 год в Мексике убили семь журналистов, это самый высокий показатель в мире.
https://ria.ru/20220122/strelba-1769014540.html
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в мире, мексика, тихуана, нижняя калифорния (мексика)
09:19 24.01.2022 (обновлено: 12:03 24.01.2022)
 
В Мексике застрелили журналистку, выигравшую иск против экс-губернатора

В Мексике застрелили журналистку, выигравшую иск против экс-губернатора Нижней Калифорнии

© AFP 2022 / Guillermo AriasСотрудники полиции на месте убийства журналистки Лурдес Мальдонадо в Тихуане
Сотрудники полиции на месте убийства журналистки Лурдес Мальдонадо в Тихуане - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AFP 2022 / Guillermo Arias
Сотрудники полиции на месте убийства журналистки Лурдес Мальдонадо в Тихуане
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 24 янв — РИА Новости. Мексиканскую журналистку Лурдес Мальдонадо, объявившую о том, что она выиграла иск против экс-губернатора штата Нижняя Калифорния, застрелили рядом с домом в Тихуане, сообщает местное издание Sol de Tijuana.
"Журналистка Лурдес Мальдонадо в воскресенье была найдена без признаков жизни", — говорится в материале.
По предварительным данным, на женщину было совершено вооруженное нападение.
СМИ писали, что неизвестные выстрелили ей в голову, когда она подъехала к своему дому на автомобиле.
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На прошлой неделе Мальдонадо сообщила, что спустя девять лет судебной тяжбы выиграла трудовой иск против бывшего губернатора штата Нижняя Калифорния Хайме Бонильи Вальдеса, на компанию которого — Primer Sistema de Noticias (PSN) — она раньше работала. Помимо этого, она подавала в суд на бывшего генпрокурора штата Гильермо Руиса Эрнандеса, адвоката Вальдеса, в связи с предполагаемым злоупотреблением властью и другими преступлениями.
В материале Sol de Tijuana указано, что в 2019 году журналистка на пресс-конференции президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора рассказала о деле против Вальдеса и заявила, что опасается за свою жизнь. С 2021-го она находилась под защитой федерального правительства.
Мальдонадо стала вторым журналистом, убитым в штате Нижняя Калифорния за последнюю неделю. Ранее также на пороге своего дома в Тихуане неизвестные застрелили корреспондента криминальной хроники Маргарито Мартинеса.
За 2021 год в Мексике убили семь журналистов, это самый высокий показатель в мире.
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