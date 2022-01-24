https://ria.ru/20220124/medpomosch-1769331570.html
В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную медпомощь
В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную медпомощь - РИА Новости, 24.01.2022
В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную медпомощь
В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную и стационарную медпомощь, сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T21:42
2022-01-24T21:42
2022-01-24T21:42
общество
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 24 янв — РИА Новости. В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную и стационарную медпомощь, сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.По словам Лыскова, остановка плановой стационарной помощи запланирована в Калининграде, Гусеве, Советске и Черняховске.
https://radiosputnik.ria.ru/20220124/omikron-1769261480.html
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общество, калининград
В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную медпомощь
В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную медпомощь