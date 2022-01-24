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В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную медпомощь
В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную медпомощь - РИА Новости, 24.01.2022
В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную медпомощь
В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную и стационарную медпомощь, сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T21:42
2022-01-24T21:42
общество
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 24 янв — РИА Новости. В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную и стационарную медпомощь, сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.По словам Лыскова, остановка плановой стационарной помощи запланирована в Калининграде, Гусеве, Советске и Черняховске.
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общество, калининград
21:42 24.01.2022
 
В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную медпомощь

В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную медпомощь

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Врач сидит за столом кабинета в поликлинике. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 24 янв — РИА Новости. В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную и стационарную медпомощь, сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

"В нашем здравоохранении запланированы временные изменения. Планируется остановка плановой амбулаторной помощи, за исключением социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, онкозаболевания", — сказал он журналистам.

По словам Лыскова, остановка плановой стационарной помощи запланирована в Калининграде, Гусеве, Советске и Черняховске.
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