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Режиссер Майкл Манн пишет роман о героях своего фильма "Схватка"

Режиссер Майкл Манн пишет роман о героях своего фильма "Схватка" - РИА Новости, 24.01.2022

Режиссер Майкл Манн пишет роман о героях своего фильма "Схватка"

Режиссер Майкл Манн выпустит роман о героях своего культового фильма "Схватка", сообщает Deadline. Это будет его дебют в литературе. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T00:35

2022-01-24T00:35

2022-01-24T00:35

культура

майкл манн

новости культуры

кино и сериалы

роберт де ниро

аль пачино

кристофер нолан

бэтмен

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Режиссер Майкл Манн выпустит роман о героях своего культового фильма "Схватка", сообщает Deadline. Это будет его дебют в литературе. Книгу он пишет в соавторстве с Мэг Гардинер, лауреатом премии "Эдгар". В ней будет рассказано о том, что произошло с персонажами до и после событий, представленных в картине.Оригинальная лента вышла в 1995 году. Главные роли исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Вэл Килмер. Криминальная драма повествовала о банде преступников во главе с Нилом Макколи (Де Ниро) и детективе Винсенте Ханне (Пачино), который расследовал одно из преступлений группировки. Полицейский Чак Адамсон в 1960-х годах занимался поимкой Нила Макколи, хитрого бывшего заключенного из Чикаго. Некоторые события, показанные в фильме, происходили на самом деле.После службы Адамсон стал телевизионным продюсером и сценаристом. Он написал несколько эпизодов "Полиции Майами: Отдел нравов" и является одним из создателей сериала "Криминальные истории". Свой роман Манн назвал "Схватка 2". Известно, что действие в нем начнется через день после событий фильма, когда Крис Шихерлис (Килмер), один из членов банды Макколи, попытался сбежать из Лос-Анджелеса.В книге также опишут жизнь Ханны за шесть лет до расследования преступления, показанного в ленте. В частности будут представлены другие дела, которые оттачивали его навыки детектива. Манн был четыре раза номинирован на "Оскар" и получил две премии "Эмми". "Схватка" послужила источником вдохновения для многих кинематографистов. Например, Кристофер Нолан признавался, что эта лента помогла ему создать мрачную обстановку Готэм-Сити в трилогии о Бэтмене. Роман (в том числе и в электронном формате) поступит в США в продажу 9 августа, будет ли он переведен на русский язык пока не известно.

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/pattinson-1765973310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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майкл манн, новости культуры, кино и сериалы, роберт де ниро, аль пачино, кристофер нолан, бэтмен