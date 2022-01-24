https://ria.ru/20220124/mann-1768769878.html
Режиссер Майкл Манн пишет роман о героях своего фильма "Схватка"
Режиссер Майкл Манн пишет роман о героях своего фильма "Схватка" - РИА Новости, 24.01.2022
Режиссер Майкл Манн пишет роман о героях своего фильма "Схватка"
Режиссер Майкл Манн выпустит роман о героях своего культового фильма "Схватка", сообщает Deadline. Это будет его дебют в литературе. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T00:35
2022-01-24T00:35
2022-01-24T00:35
культура
майкл манн
новости культуры
кино и сериалы
роберт де ниро
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бэтмен
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Режиссер Майкл Манн выпустит роман о героях своего культового фильма "Схватка", сообщает Deadline. Это будет его дебют в литературе. Книгу он пишет в соавторстве с Мэг Гардинер, лауреатом премии "Эдгар". В ней будет рассказано о том, что произошло с персонажами до и после событий, представленных в картине.Оригинальная лента вышла в 1995 году. Главные роли исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Вэл Килмер. Криминальная драма повествовала о банде преступников во главе с Нилом Макколи (Де Ниро) и детективе Винсенте Ханне (Пачино), который расследовал одно из преступлений группировки. Полицейский Чак Адамсон в 1960-х годах занимался поимкой Нила Макколи, хитрого бывшего заключенного из Чикаго. Некоторые события, показанные в фильме, происходили на самом деле.После службы Адамсон стал телевизионным продюсером и сценаристом. Он написал несколько эпизодов "Полиции Майами: Отдел нравов" и является одним из создателей сериала "Криминальные истории". Свой роман Манн назвал "Схватка 2". Известно, что действие в нем начнется через день после событий фильма, когда Крис Шихерлис (Килмер), один из членов банды Макколи, попытался сбежать из Лос-Анджелеса.В книге также опишут жизнь Ханны за шесть лет до расследования преступления, показанного в ленте. В частности будут представлены другие дела, которые оттачивали его навыки детектива. Манн был четыре раза номинирован на "Оскар" и получил две премии "Эмми". "Схватка" послужила источником вдохновения для многих кинематографистов. Например, Кристофер Нолан признавался, что эта лента помогла ему создать мрачную обстановку Готэм-Сити в трилогии о Бэтмене. Роман (в том числе и в электронном формате) поступит в США в продажу 9 августа, будет ли он переведен на русский язык пока не известно.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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майкл манн, новости культуры, кино и сериалы, роберт де ниро, аль пачино, кристофер нолан, бэтмен
Режиссер Майкл Манн пишет роман о героях своего фильма "Схватка"
Режиссер Майкл Манн пишет роман о героях своего культового фильма "Схватка"
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Режиссер Майкл Манн выпустит роман о героях своего культового фильма "Схватка", сообщает
Deadline. Это будет его дебют в литературе.
Книгу он пишет в соавторстве с Мэг Гардинер, лауреатом премии "Эдгар". В ней будет рассказано о том, что произошло с персонажами до и после событий, представленных в картине.
Оригинальная лента вышла в 1995 году. Главные роли исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Вэл Килмер. Криминальная драма повествовала о банде преступников во главе с Нилом Макколи (Де Ниро) и детективе Винсенте Ханне (Пачино), который расследовал одно из преступлений группировки.
Полицейский Чак Адамсон в 1960-х годах занимался поимкой Нила Макколи, хитрого бывшего заключенного из Чикаго. Некоторые события, показанные в фильме, происходили на самом деле.
После службы Адамсон стал телевизионным продюсером и сценаристом. Он написал несколько эпизодов "Полиции Майами: Отдел нравов" и является одним из создателей сериала "Криминальные истории".
Свой роман Манн назвал "Схватка 2". Известно, что действие в нем начнется через день после событий фильма, когда Крис Шихерлис (Килмер), один из членов банды Макколи, попытался сбежать из Лос-Анджелеса.
В книге также опишут жизнь Ханны за шесть лет до расследования преступления, показанного в ленте. В частности будут представлены другие дела, которые оттачивали его навыки детектива.
Манн был четыре раза номинирован на "Оскар" и получил две премии "Эмми".
"Схватка" послужила источником вдохновения для многих кинематографистов. Например, Кристофер Нолан признавался, что эта лента помогла ему создать мрачную обстановку Готэм-Сити в трилогии о Бэтмене.
Роман (в том числе и в электронном формате) поступит в США в продажу 9 августа, будет ли он переведен на русский язык пока не известно.