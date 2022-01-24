Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220124/mann-1768769878.html
Режиссер Майкл Манн пишет роман о героях своего фильма "Схватка"
Режиссер Майкл Манн пишет роман о героях своего фильма "Схватка" - РИА Новости, 24.01.2022
Режиссер Майкл Манн пишет роман о героях своего фильма "Схватка"
Режиссер Майкл Манн выпустит роман о героях своего культового фильма "Схватка", сообщает Deadline. Это будет его дебют в литературе. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T00:35
2022-01-24T00:35
культура
майкл манн
новости культуры
кино и сериалы
роберт де ниро
аль пачино
кристофер нолан
бэтмен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17839/59/178395930_0:0:512:288_1920x0_80_0_0_c8bc9c6cb7a1552eda98184233e118f4.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Режиссер Майкл Манн выпустит роман о героях своего культового фильма "Схватка", сообщает Deadline. Это будет его дебют в литературе. Книгу он пишет в соавторстве с Мэг Гардинер, лауреатом премии "Эдгар". В ней будет рассказано о том, что произошло с персонажами до и после событий, представленных в картине.Оригинальная лента вышла в 1995 году. Главные роли исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Вэл Килмер. Криминальная драма повествовала о банде преступников во главе с Нилом Макколи (Де Ниро) и детективе Винсенте Ханне (Пачино), который расследовал одно из преступлений группировки. Полицейский Чак Адамсон в 1960-х годах занимался поимкой Нила Макколи, хитрого бывшего заключенного из Чикаго. Некоторые события, показанные в фильме, происходили на самом деле.После службы Адамсон стал телевизионным продюсером и сценаристом. Он написал несколько эпизодов "Полиции Майами: Отдел нравов" и является одним из создателей сериала "Криминальные истории". Свой роман Манн назвал "Схватка 2". Известно, что действие в нем начнется через день после событий фильма, когда Крис Шихерлис (Килмер), один из членов банды Макколи, попытался сбежать из Лос-Анджелеса.В книге также опишут жизнь Ханны за шесть лет до расследования преступления, показанного в ленте. В частности будут представлены другие дела, которые оттачивали его навыки детектива. Манн был четыре раза номинирован на "Оскар" и получил две премии "Эмми". "Схватка" послужила источником вдохновения для многих кинематографистов. Например, Кристофер Нолан признавался, что эта лента помогла ему создать мрачную обстановку Готэм-Сити в трилогии о Бэтмене. Роман (в том числе и в электронном формате) поступит в США в продажу 9 августа, будет ли он переведен на русский язык пока не известно.
https://radiosputnik.ria.ru/20211229/pattinson-1765973310.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17839/59/178395930_0:0:504:377_1920x0_80_0_0_7b27e365e11eb7d0e21c397a4115f112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
майкл манн, новости культуры, кино и сериалы, роберт де ниро, аль пачино, кристофер нолан, бэтмен
00:35 24.01.2022
 
Режиссер Майкл Манн пишет роман о героях своего фильма "Схватка"

Режиссер Майкл Манн пишет роман о героях своего культового фильма "Схватка"

© Universal Pictures / Перейти в фотобанкРежиссер фильма "Джонни Д."
Режиссер фильма Джонни Д.
© Universal Pictures
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Режиссер Майкл Манн выпустит роман о героях своего культового фильма "Схватка", сообщает Deadline. Это будет его дебют в литературе.
Книгу он пишет в соавторстве с Мэг Гардинер, лауреатом премии "Эдгар". В ней будет рассказано о том, что произошло с персонажами до и после событий, представленных в картине.
Оригинальная лента вышла в 1995 году. Главные роли исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Вэл Килмер. Криминальная драма повествовала о банде преступников во главе с Нилом Макколи (Де Ниро) и детективе Винсенте Ханне (Пачино), который расследовал одно из преступлений группировки.
Полицейский Чак Адамсон в 1960-х годах занимался поимкой Нила Макколи, хитрого бывшего заключенного из Чикаго. Некоторые события, показанные в фильме, происходили на самом деле.
© Warner Bros. 1995Кадр из фильма "Схватка"
Кадр из фильма Схватка
© Warner Bros. 1995
Кадр из фильма "Схватка"
После службы Адамсон стал телевизионным продюсером и сценаристом. Он написал несколько эпизодов "Полиции Майами: Отдел нравов" и является одним из создателей сериала "Криминальные истории".
Свой роман Манн назвал "Схватка 2". Известно, что действие в нем начнется через день после событий фильма, когда Крис Шихерлис (Килмер), один из членов банды Макколи, попытался сбежать из Лос-Анджелеса.
В книге также опишут жизнь Ханны за шесть лет до расследования преступления, показанного в ленте. В частности будут представлены другие дела, которые оттачивали его навыки детектива.
Манн был четыре раза номинирован на "Оскар" и получил две премии "Эмми".
"Схватка" послужила источником вдохновения для многих кинематографистов. Например, Кристофер Нолан признавался, что эта лента помогла ему создать мрачную обстановку Готэм-Сити в трилогии о Бэтмене.
Роман (в том числе и в электронном формате) поступит в США в продажу 9 августа, будет ли он переведен на русский язык пока не известно.
Актер Роберт Паттинсон - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 12:21
В Сети опубликовали еще один трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном
 
КультураМайкл МаннНовости культурыКино и сериалыРоберт Де НироАль ПачиноКристофер НоланБэтмен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
23:24США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
23:20В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем
Лента новостейМолния
В Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на УкраинеСША готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдепВ Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем