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Краснокнижные мандаринки замечены на Яузе в Москве
Краснокнижные мандаринки замечены на Яузе в Москве - РИА Новости, 26.01.2022
Краснокнижные мандаринки замечены на Яузе в Москве
Специалисты Мосприроды в природно-историческом парке "Останкино" обнаружили ярких уток мандаринок, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-24T16:30
2022-01-26T14:15
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мосприрода
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специалисты Мосприроды в природно-историческом парке "Останкино" обнаружили ярких уток мандаринок, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.Отмечается, что естественный их ареал обитания в России находится в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском и Приморском краях, в основном в бассейне реки Амур.Мандаринка размером вдвое меньше кряквы, уточнили специалисты Мосприроды. Название утки носят не в честь главного новогоднего фрукта, а благодаря китайским вельможам – мандаринам, которые носили достаточно пёстрые одеяния, чтобы выделяться в обществе."Такой же пёстрый наряд имеет самец лесной утки: у селезня на голове медно-красный с зелёным и белым хохол, на щеках рыжий "воротник", на крыльях каштаново-рыжие приподнятые перья, клюв красноватый. Самка окрашена гораздо скромнее: дымчато-серая, с кольцами вокруг клюва и глаз, полоской позади глаза, овальными пятнышками на боках и груди, светлым клювом", - говорится в материале.
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москва, мосприрода, россия
16:30 24.01.2022 (обновлено: 14:15 26.01.2022)
 

Краснокнижные мандаринки замечены на Яузе в Москве

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУтки-мандаринки
Утки-мандаринки - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Утки-мандаринки
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специалисты Мосприроды в природно-историческом парке "Останкино" обнаружили ярких уток мандаринок, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"Специалисты Мосприроды в природно-историческом парке "Останкино" обнаружили ярких уток мандаринок. Мандаринки занесены в Красную книгу России с 3-й категорией редкости. В мире насчитывается около 25 тысяч пар, из них 15 тысяч пар на территории России. В Москве это редкие гости, ведь для наших природных территорий и в целом для европейской территории России этот вид нетипичен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что естественный их ареал обитания в России находится в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском и Приморском краях, в основном в бассейне реки Амур.
"Поэтому видеть их на Яузе среди наших крякв достаточно удивительно. Хотя в прошлом году летом мандаринки уже прилетали в гости в СВАО: специалисты Мосприроды заметили их в августе на территории памятника садово-паркового искусства "Усадьба Архангельское-Тюриково" на Большом Тюриковском пруду", - уточняется в материале.
Мандаринка размером вдвое меньше кряквы, уточнили специалисты Мосприроды. Название утки носят не в честь главного новогоднего фрукта, а благодаря китайским вельможам – мандаринам, которые носили достаточно пёстрые одеяния, чтобы выделяться в обществе.
"Такой же пёстрый наряд имеет самец лесной утки: у селезня на голове медно-красный с зелёным и белым хохол, на щеках рыжий "воротник", на крыльях каштаново-рыжие приподнятые перья, клюв красноватый. Самка окрашена гораздо скромнее: дымчато-серая, с кольцами вокруг клюва и глаз, полоской позади глаза, овальными пятнышками на боках и груди, светлым клювом", - говорится в материале.
Гнездование уток-мандаринок - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 12:48Туризм
В Москве заметили краснокнижных уток-мандаринок
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприродаРоссия
 
 
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