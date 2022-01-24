https://ria.ru/20220124/mandarinki-1769608129.html

Краснокнижные мандаринки замечены на Яузе в Москве

Краснокнижные мандаринки замечены на Яузе в Москве - РИА Новости, 26.01.2022

Краснокнижные мандаринки замечены на Яузе в Москве

Специалисты Мосприроды в природно-историческом парке "Останкино" обнаружили ярких уток мандаринок, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-24T16:30

2022-01-24T16:30

2022-01-26T14:15

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специалисты Мосприроды в природно-историческом парке "Останкино" обнаружили ярких уток мандаринок, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.Отмечается, что естественный их ареал обитания в России находится в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском и Приморском краях, в основном в бассейне реки Амур.Мандаринка размером вдвое меньше кряквы, уточнили специалисты Мосприроды. Название утки носят не в честь главного новогоднего фрукта, а благодаря китайским вельможам – мандаринам, которые носили достаточно пёстрые одеяния, чтобы выделяться в обществе."Такой же пёстрый наряд имеет самец лесной утки: у селезня на голове медно-красный с зелёным и белым хохол, на щеках рыжий "воротник", на крыльях каштаново-рыжие приподнятые перья, клюв красноватый. Самка окрашена гораздо скромнее: дымчато-серая, с кольцами вокруг клюва и глаз, полоской позади глаза, овальными пятнышками на боках и груди, светлым клювом", - говорится в материале.

https://ria.ru/20220115/utki-1767977332.html

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