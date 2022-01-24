МакSим отсудила старшую дочь у ее отца
МакSим отсудила старшую дочь у ее отца Луговцова
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. МакSим отсудила старшую дочь Александру у ее отца Алексея Луговцова, сообщает StarHit со ссылкой на источники в Жуковском городском суде. Отмечается, что певица хотела добиться официального проживания дочери на своей территории. Ранее девочка была зарегистрирована в квартире Луговцова.
"После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины в полном объеме", – говорится в сообщении.
Мужчина, по данным портала, почти не принимал участия в воспитания девочки, а также не состоял в официальном браке с артисткой. Они с Мариной сыграли торжественную церемонию на Бали, но в России решили не регистрировать отношения.
Певица также воспитывает младшую дочь Марию. Она родилась в отношениях с бизнесменом Антоном Петровым. Поклонники часто подозревают МакSим в новой беременности, но артистка опровергает слухи, демонстрируя фотографии с плоским животом.
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Марина до сих пор восстанавливается после продолжительной болезни: летом 2021 года она несколько недель находилась в искусственной коме. Ее госпитализировали после одного из концертов в Казани с коронавирусом.
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