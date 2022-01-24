https://ria.ru/20220124/maksim-1769207681.html

МакSим отсудила старшую дочь у ее отца

МакSим отсудила старшую дочь у ее отца - РИА Новости, 24.01.2022

МакSим отсудила старшую дочь у ее отца

МакSим отсудила старшую дочь Александру у ее отца Алексея Луговцова, сообщает StarHit со ссылкой на источники в Жуковском городском суде. Отмечается, что певица РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:39

2022-01-24T10:39

2022-01-24T10:39

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макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. МакSим отсудила старшую дочь Александру у ее отца Алексея Луговцова, сообщает StarHit со ссылкой на источники в Жуковском городском суде. Отмечается, что певица хотела добиться официального проживания дочери на своей территории. Ранее девочка была зарегистрирована в квартире Луговцова.Мужчина, по данным портала, почти не принимал участия в воспитания девочки, а также не состоял в официальном браке с артисткой. Они с Мариной сыграли торжественную церемонию на Бали, но в России решили не регистрировать отношения.Певица также воспитывает младшую дочь Марию. Она родилась в отношениях с бизнесменом Антоном Петровым. Поклонники часто подозревают МакSим в новой беременности, но артистка опровергает слухи, демонстрируя фотографии с плоским животом.Марина до сих пор восстанавливается после продолжительной болезни: летом 2021 года она несколько недель находилась в искусственной коме. Ее госпитализировали после одного из концертов в Казани с коронавирусом.

https://ria.ru/20211220/maksim-1764571836.html

https://ria.ru/20220119/dayneko-1768557954.html

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знаменитости, шоу-бизнес, макsим (марина абросимова)