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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220124/maksim-1769207681.html
МакSим отсудила старшую дочь у ее отца
МакSим отсудила старшую дочь у ее отца - РИА Новости, 24.01.2022
МакSим отсудила старшую дочь у ее отца
МакSим отсудила старшую дочь Александру у ее отца Алексея Луговцова, сообщает StarHit со ссылкой на источники в Жуковском городском суде. Отмечается, что певица РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:39
2022-01-24T10:39
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. МакSим отсудила старшую дочь Александру у ее отца Алексея Луговцова, сообщает StarHit со ссылкой на источники в Жуковском городском суде. Отмечается, что певица хотела добиться официального проживания дочери на своей территории. Ранее девочка была зарегистрирована в квартире Луговцова.Мужчина, по данным портала, почти не принимал участия в воспитания девочки, а также не состоял в официальном браке с артисткой. Они с Мариной сыграли торжественную церемонию на Бали, но в России решили не регистрировать отношения.Певица также воспитывает младшую дочь Марию. Она родилась в отношениях с бизнесменом Антоном Петровым. Поклонники часто подозревают МакSим в новой беременности, но артистка опровергает слухи, демонстрируя фотографии с плоским животом.Марина до сих пор восстанавливается после продолжительной болезни: летом 2021 года она несколько недель находилась в искусственной коме. Ее госпитализировали после одного из концертов в Казани с коронавирусом.
https://ria.ru/20211220/maksim-1764571836.html
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знаменитости, шоу-бизнес, макsим (марина абросимова)
10:39 24.01.2022
 
МакSим отсудила старшую дочь у ее отца

МакSим отсудила старшую дочь у ее отца Луговцова

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. МакSим отсудила старшую дочь Александру у ее отца Алексея Луговцова, сообщает StarHit со ссылкой на источники в Жуковском городском суде. Отмечается, что певица хотела добиться официального проживания дочери на своей территории. Ранее девочка была зарегистрирована в квартире Луговцова.

"После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины в полном объеме", – говорится в сообщении.

Мужчина, по данным портала, почти не принимал участия в воспитания девочки, а также не состоял в официальном браке с артисткой. Они с Мариной сыграли торжественную церемонию на Бали, но в России решили не регистрировать отношения.
Певица также воспитывает младшую дочь Марию. Она родилась в отношениях с бизнесменом Антоном Петровым. Поклонники часто подозревают МакSим в новой беременности, но артистка опровергает слухи, демонстрируя фотографии с плоским животом.
XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 16:21Шоубиз
МакSим показала спортивный живот после слухов о беременности
Марина до сих пор восстанавливается после продолжительной болезни: летом 2021 года она несколько недель находилась в искусственной коме. Ее госпитализировали после одного из концертов в Казани с коронавирусом.
Певица Виктория Дайнеко - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесМакSим (Марина Абросимова)
 
 
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