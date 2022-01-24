Lufthansa изменила расписание рейсов на Украину
Германская Lufthansa изменила расписание рейсов на Украину по оперативным причинам
© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
© AP Photo / Michael Probst
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Германская авиакомпания Lufthansa изменила расписание рейсов на Украину "по оперативным причинам", сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Lufthansa изменила расписание полетов на Украину таким образом, чтобы экипаж ее рейсов не оставался в стране на ночь. По данным СМИ, связано это с ситуацией вокруг этого государства.
"Lufthansa изменила план полетов по Украине по оперативным причинам", - сказал собеседник агентства. При этом он не стал уточнять, действительно ли рейсы компании изменили так, чтобы экипажу не приходилось ночевать на украинской территории.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.