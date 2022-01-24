https://ria.ru/20220124/lozh-1769328782.html

Посол России назвал сообщения об эвакуации дипломатов из США ложью

Посол России назвал сообщения об эвакуации дипломатов из США ложью - РИА Новости, 24.01.2022

Посол России назвал сообщения об эвакуации дипломатов из США ложью

Посол России в США Анатолий Антонов назвал "несусветной ложью" сообщения в соцсетях об эвакуации российских дипломатов из США в связи с ситуацией вокруг... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T21:13

2022-01-24T21:13

2022-01-24T22:09

в мире

украина

сша

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601719323_0:215:2784:1781_1920x0_80_0_0_0a8558ec7e968c49af41f6c5150a4e20.jpg

ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал "несусветной ложью" сообщения в соцсетях об эвакуации российских дипломатов из США в связи с ситуацией вокруг Украины."Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции", — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в Facebook в форме ответа на вопрос CNN.Дипломаты сообщили, что получили множество идентичных вопросов от СМИ после того, как в социальных сетях начали распространяться слухи о начавшейся эвакуации.С 23 января Госдеп разрешил добровольный отъезд с Украины некоторых сотрудников американского посольства и членов семей дипломатов. Вашингтон объясняет такой шаг "сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России". Американским гражданам на Украине рекомендовали подумать об отъезде уже сейчас и использовать коммерческие или другие частные транспортные средства. Министерство иностранных дел Украины сочло это решение преждевременным.Высокопоставленный представитель Госдепа отметил, что посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, чтобы поддержать Украину на фоне кризиса.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220124/peregovory-1769306194.html

https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769216387.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, россия