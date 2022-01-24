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Посол России назвал сообщения об эвакуации дипломатов из США ложью
Посол России назвал сообщения об эвакуации дипломатов из США ложью - РИА Новости, 24.01.2022
Посол России назвал сообщения об эвакуации дипломатов из США ложью
Посол России в США Анатолий Антонов назвал "несусветной ложью" сообщения в соцсетях об эвакуации российских дипломатов из США в связи с ситуацией вокруг... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T21:13
2022-01-24T22:09
в мире
украина
сша
ситуация в днр и лнр
россия
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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал "несусветной ложью" сообщения в соцсетях об эвакуации российских дипломатов из США в связи с ситуацией вокруг Украины."Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции", — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в Facebook в форме ответа на вопрос CNN.Дипломаты сообщили, что получили множество идентичных вопросов от СМИ после того, как в социальных сетях начали распространяться слухи о начавшейся эвакуации.С 23 января Госдеп разрешил добровольный отъезд с Украины некоторых сотрудников американского посольства и членов семей дипломатов. Вашингтон объясняет такой шаг "сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России". Американским гражданам на Украине рекомендовали подумать об отъезде уже сейчас и использовать коммерческие или другие частные транспортные средства. Министерство иностранных дел Украины сочло это решение преждевременным.Высокопоставленный представитель Госдепа отметил, что посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, чтобы поддержать Украину на фоне кризиса.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220124/peregovory-1769306194.html
https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769216387.html
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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, россия
21:13 24.01.2022 (обновлено: 22:09 24.01.2022)
 
Посол России назвал сообщения об эвакуации дипломатов из США ложью

Посол России Антонов назвал сообщения об эвакуации дипломатов из США несусветной ложью

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол России в США Анатолий Антонов
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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал "несусветной ложью" сообщения в соцсетях об эвакуации российских дипломатов из США в связи с ситуацией вокруг Украины.
"Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции", — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в Facebook в форме ответа на вопрос CNN.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
18:40
Постпред США заявила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой
Дипломаты сообщили, что получили множество идентичных вопросов от СМИ после того, как в социальных сетях начали распространяться слухи о начавшейся эвакуации.
С 23 января Госдеп разрешил добровольный отъезд с Украины некоторых сотрудников американского посольства и членов семей дипломатов. Вашингтон объясняет такой шаг "сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России". Американским гражданам на Украине рекомендовали подумать об отъезде уже сейчас и использовать коммерческие или другие частные транспортные средства. Министерство иностранных дел Украины сочло это решение преждевременным.
Высокопоставленный представитель Госдепа отметил, что посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, чтобы поддержать Украину на фоне кризиса.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
11:12
В МИД прокомментировали эвакуацию посольства США из Киева
 
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