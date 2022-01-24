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Неизвестные оставили антисемитские листовки в сотнях домов Флориды
Неизвестные оставили антисемитские листовки в сотнях домов Флориды - РИА Новости, 24.01.2022
Неизвестные оставили антисемитские листовки в сотнях домов Флориды
Неизвестные оставили ночью антисемитские листовки у сотен домов в районе города Майами-Бич, штат Флорида, дело расследует полиция. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:02
2022-01-24T16:35
в мире
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флорида
майами-бич
фбр
религия
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Неизвестные оставили ночью антисемитские листовки у сотен домов в районе города Майами-Бич, штат Флорида, дело расследует полиция.“Полиция Майами-Бич получила информацию об антисемитских листовках, распространившихся в течение ночи в жилых кварталах. Детективы ведут активное расследование, чтобы установить их происхождение. Мы усилили патрулирование в кварталах, а также в религиозных учреждениях”, - сообщает полиция Майами-Бич в Twitter.Мэр Майами-Бич Дэн Гелбер сообщил в Twitter, что листовки были оставлены возле сотен домов людей в прозрачных пакетах с камнями.Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил заложников 15 января в синагоге в Техасе, он удерживал четырех человек, в том числе раввина. Все заложники были освобождены, сам мужчина был ликвидирован бойцами спецназа. Позже ФБР сообщило, что опознало мужчину как 44-летнего подданного Великобритании Малика Фейсала Акрама.
https://ria.ru/20211006/graffiti-1753326479.html
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в мире, техас, флорида, майами-бич, фбр, религия
16:02 24.01.2022 (обновлено: 16:35 24.01.2022)
 
Неизвестные оставили антисемитские листовки в сотнях домов Флориды

Неизвестные оставили ночью антисемитские листовки у сотен домов в районе города Майами-Бич

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Неизвестные оставили ночью антисемитские листовки у сотен домов в районе города Майами-Бич, штат Флорида, дело расследует полиция.
“Полиция Майами-Бич получила информацию об антисемитских листовках, распространившихся в течение ночи в жилых кварталах. Детективы ведут активное расследование, чтобы установить их происхождение. Мы усилили патрулирование в кварталах, а также в религиозных учреждениях”, - сообщает полиция Майами-Бич в Twitter.
Мэр Майами-Бич Дэн Гелбер сообщил в Twitter, что листовки были оставлены возле сотен домов людей в прозрачных пакетах с камнями.
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В миреТехасФлоридаМайами-БичФБРРелигия
 
 
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