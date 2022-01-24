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Неизвестные оставили антисемитские листовки в сотнях домов Флориды

Неизвестные оставили антисемитские листовки в сотнях домов Флориды - РИА Новости, 24.01.2022

Неизвестные оставили антисемитские листовки в сотнях домов Флориды

Неизвестные оставили ночью антисемитские листовки у сотен домов в районе города Майами-Бич, штат Флорида, дело расследует полиция. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:02

2022-01-24T16:02

2022-01-24T16:35

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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Неизвестные оставили ночью антисемитские листовки у сотен домов в районе города Майами-Бич, штат Флорида, дело расследует полиция.“Полиция Майами-Бич получила информацию об антисемитских листовках, распространившихся в течение ночи в жилых кварталах. Детективы ведут активное расследование, чтобы установить их происхождение. Мы усилили патрулирование в кварталах, а также в религиозных учреждениях”, - сообщает полиция Майами-Бич в Twitter.Мэр Майами-Бич Дэн Гелбер сообщил в Twitter, что листовки были оставлены возле сотен домов людей в прозрачных пакетах с камнями.Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил заложников 15 января в синагоге в Техасе, он удерживал четырех человек, в том числе раввина. Все заложники были освобождены, сам мужчина был ликвидирован бойцами спецназа. Позже ФБР сообщило, что опознало мужчину как 44-летнего подданного Великобритании Малика Фейсала Акрама.

https://ria.ru/20211006/graffiti-1753326479.html

https://ria.ru/20210808/antisemitizm-1744966606.html

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в мире, техас, флорида, майами-бич, фбр, религия