16:02 24.01.2022 (обновлено: 16:35 24.01.2022)
Неизвестные оставили антисемитские листовки в сотнях домов Флориды
Неизвестные оставили ночью антисемитские листовки у сотен домов в районе города Майами-Бич
Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Неизвестные оставили ночью антисемитские листовки у сотен домов в районе города Майами-Бич, штат Флорида, дело расследует полиция.
“Полиция Майами-Бич получила информацию об антисемитских листовках, распространившихся в течение ночи в жилых кварталах. Детективы ведут активное расследование, чтобы установить их происхождение. Мы усилили патрулирование в кварталах, а также в религиозных учреждениях”, - сообщает полиция Майами-Бич в Twitter.
Miami Beach PD has been made aware of an antisemitic flyer distributed overnight in residential neighborhoods. Detectives are actively investigating to determine their origin. We have increased patrols in our neighborhoods and also at our religious institutions.— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) January 23, 2022
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Мэр Майами-Бич Дэн Гелбер сообщил в Twitter, что листовки были оставлены возле сотен домов людей в прозрачных пакетах с камнями.
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