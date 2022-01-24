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Глава МИД Латвии призвал увеличить присутствие сил НАТО на восточном фланге
Глава МИД Латвии призвал увеличить присутствие сил НАТО на восточном фланге - РИА Новости, 24.01.2022
Глава МИД Латвии призвал увеличить присутствие сил НАТО на восточном фланге
Пришло время увеличить присутствие сил НАТО на восточном фланге альянса для обороны и сдерживания в ответ на действия России и Белоруссии, написал в в... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:49
2022-01-24T13:49
в мире
дмитрий песков
f-35
нато
f-16
балтийское море
эдгар ринкевич
восточная европа
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РИГА, 24 янв – РИА Новости. Пришло время увеличить присутствие сил НАТО на восточном фланге альянса для обороны и сдерживания в ответ на действия России и Белоруссии, написал в в понедельник в своем Facebook министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич."Мы исходим из того, что непрерывное наращивание российских и белорусских военных сил в Европе должно вызывать соответствующие контрмеры НАТО. Пришло время увеличить присутствие союзных сил на восточном фланге альянса в качестве меры обороны и сдерживания", - написал Ринкевич.НАТО в понедельник сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности, В частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийского море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки действующей миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. Испания направляет корабли, которые должны присоединиться к силам НАТО, а также рассматривает возможность направления самолетов в Болгарию. Франция, в свою очередь, выразила готовность направить силы под командованием НАТО в Румынию. Нидерланды в апреле направляют два истребителя F-35 в Болгарию, а также предоставляют в распоряжение сил реагирования НАТО сухопутные подразделения и корабль. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://radiosputnik.ria.ru/20220124/nato-1769247775.html
https://ria.ru/20220124/nato-1769239734.html
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в мире, дмитрий песков, f-35, нато, f-16, балтийское море, эдгар ринкевич, восточная европа, россия
13:49 24.01.2022
 
Глава МИД Латвии призвал увеличить присутствие сил НАТО на восточном фланге

Глава МИД Латвии Ринкевич призвал увеличить присутствие сил НАТО на восточном фланге

© Flickr / NATOСовместные учения войск НАТО в Прибалтике
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Flickr / NATO
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике. Архивное фото
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РИГА, 24 янв – РИА Новости. Пришло время увеличить присутствие сил НАТО на восточном фланге альянса для обороны и сдерживания в ответ на действия России и Белоруссии, написал в в понедельник в своем Facebook министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
"Мы исходим из того, что непрерывное наращивание российских и белорусских военных сил в Европе должно вызывать соответствующие контрмеры НАТО. Пришло время увеличить присутствие союзных сил на восточном фланге альянса в качестве меры обороны и сдерживания", - написал Ринкевич.
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
13:40В мире
НАТО нарастит военное присутствие в странах Восточной Европы
НАТО в понедельник сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности, В частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийского море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки действующей миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. Испания направляет корабли, которые должны присоединиться к силам НАТО, а также рассматривает возможность направления самолетов в Болгарию. Франция, в свою очередь, выразила готовность направить силы под командованием НАТО в Румынию. Нидерланды в апреле направляют два истребителя F-35 в Болгарию, а также предоставляют в распоряжение сил реагирования НАТО сухопутные подразделения и корабль. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
13:08
Глава МИД Германии призвала не смешивать территорию НАТО и Украину
 
В миреДмитрий ПесковF-35НАТОF-16Балтийское мореЭдгар РинкевичВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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