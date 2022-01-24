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В Латвии заявили о готовности эвакуировать сотрудников посольства в Киеве
В Латвии заявили о готовности эвакуировать сотрудников посольства в Киеве - РИА Новости, 24.01.2022
В Латвии заявили о готовности эвакуировать сотрудников посольства в Киеве
Посольство Латвии на Украине работает в полном объеме, но в случае необходимости сотрудники будут эвакуированы из страны, написал в понедельник в своем профиле... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:27
2022-01-24T13:27
в мире
украина
сша
латвия
дмитрий песков
нато
мид латвии
эдгар ринкевич
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РИГА, 24 янв – РИА Новости. Посольство Латвии на Украине работает в полном объеме, но в случае необходимости сотрудники будут эвакуированы из страны, написал в понедельник в своем профиле в Facebook глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич."Посольство Латвии на Украине продолжает работать в полном объеме. В соответствии с общепринятой практикой у министерства иностранных дел есть необходимые планы эвакуации посольства, и эти процедуры могут быть запущены в случае необходимости. Мы постоянно оцениваем ситуацию с безопасностью и будем действовать соответственно", - написал министр.Ранее Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220124/posolstvo-1769223730.html
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769200818.html
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в мире, украина, сша, латвия, дмитрий песков, нато, мид латвии, эдгар ринкевич, россия
13:27 24.01.2022
 
В Латвии заявили о готовности эвакуировать сотрудников посольства в Киеве

Глава МИД Ринкевич: Латвия готова эвакуировать сотрудников посольства на Украине

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Читать ria.ru в
РИГА, 24 янв – РИА Новости. Посольство Латвии на Украине работает в полном объеме, но в случае необходимости сотрудники будут эвакуированы из страны, написал в понедельник в своем профиле в Facebook глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
"Посольство Латвии на Украине продолжает работать в полном объеме. В соответствии с общепринятой практикой у министерства иностранных дел есть необходимые планы эвакуации посольства, и эти процедуры могут быть запущены в случае необходимости. Мы постоянно оцениваем ситуацию с безопасностью и будем действовать соответственно", - написал министр.
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
11:40
Австрия эвакуирует посольство на Украине при ухудшении ситуации
Ранее Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
10:00
Политолог прокомментировал сокращение персонала посольства США на Украине
 
В миреУкраинаСШАЛатвияДмитрий ПесковНАТОМИД ЛатвииЭдгар РинкевичРоссия
 
 
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