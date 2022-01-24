https://ria.ru/20220124/kvartira-1769293250.html

СК разберется в истории московской пенсионерки, потерявшей квартиру

СК разберется в истории московской пенсионерки, потерявшей квартиру - РИА Новости, 24.01.2022

СК разберется в истории московской пенсионерки, потерявшей квартиру

Председатель Следственного комитета России Алексанр Бастрыкин поручил московским следователям заняться историей 81-летней женщины-инвалида, которую обманули и... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:30

2022-01-24T17:30

2022-01-24T17:30

происшествия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Алексанр Бастрыкин поручил московским следователям заняться историей 81-летней женщины-инвалида, которую обманули и оставили без квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову изучить и проверить обстоятельства, в результате которых пожилая жительница столицы лишилась квартиры", - сказали в ведомстве. В СК РФ подчеркнули, что Бастрыкин указал на необходимость помочь пенсионерке в восстановлении ее прав.Ранее СМИ опубликовали видео о пожилой женщине, у которой нет обеих рук и наблюдаются проблемы со здоровьем. В репортаже говорится, что пенсионерка осталась без квартиры, приютив бездомного мужчину, который в итоге ее обманул.

https://ria.ru/20211018/zhile-1754769744.html

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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия