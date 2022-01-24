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СК разберется в истории московской пенсионерки, потерявшей квартиру
СК разберется в истории московской пенсионерки, потерявшей квартиру - РИА Новости, 24.01.2022
СК разберется в истории московской пенсионерки, потерявшей квартиру
Председатель Следственного комитета России Алексанр Бастрыкин поручил московским следователям заняться историей 81-летней женщины-инвалида, которую обманули и... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:30
2022-01-24T17:30
происшествия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Алексанр Бастрыкин поручил московским следователям заняться историей 81-летней женщины-инвалида, которую обманули и оставили без квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову изучить и проверить обстоятельства, в результате которых пожилая жительница столицы лишилась квартиры", - сказали в ведомстве. В СК РФ подчеркнули, что Бастрыкин указал на необходимость помочь пенсионерке в восстановлении ее прав.Ранее СМИ опубликовали видео о пожилой женщине, у которой нет обеих рук и наблюдаются проблемы со здоровьем. В репортаже говорится, что пенсионерка осталась без квартиры, приютив бездомного мужчину, который в итоге ее обманул.
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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
17:30 24.01.2022
 
СК разберется в истории московской пенсионерки, потерявшей квартиру

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать историю пенсионерки из Москвы, потерявшей квартиру

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Алексанр Бастрыкин поручил московским следователям заняться историей 81-летней женщины-инвалида, которую обманули и оставили без квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову изучить и проверить обстоятельства, в результате которых пожилая жительница столицы лишилась квартиры", - сказали в ведомстве. В СК РФ подчеркнули, что Бастрыкин указал на необходимость помочь пенсионерке в восстановлении ее прав.
Ранее СМИ опубликовали видео о пожилой женщине, у которой нет обеих рук и наблюдаются проблемы со здоровьем. В репортаже говорится, что пенсионерка осталась без квартиры, приютив бездомного мужчину, который в итоге ее обманул.
Светлана Васильевна - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября 2021, 08:00
Прожила в ржавой бочке 35 лет. Пенсионеркой из Омска заинтересовался СК
 
ПроисшествияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ЖильеРоссия
 
 
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