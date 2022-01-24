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Официальный курс евро на вторник вырос на 69 копеек
Официальный курс евро на вторник вырос на 69 копеек - РИА Новости, 24.01.2022
Официальный курс евро на вторник вырос на 69 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 68,71 копейки, до 87,5925 рубля, курс доллара - на 67,46 копейки, до 77,3649 рубля,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:10
2022-01-24T15:10
2022-01-24T15:10
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 68,71 копейки, до 87,5925 рубля, курс доллара - на 67,46 копейки, до 77,3649 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 68,02 копейки, составив 81,9673 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на вторник вырос на 69 копеек
Официальный курс евро на вторник вырос на 68,71 копейки, до 87,59 рубля