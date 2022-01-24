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Кандидат в президенты Франции призвал отменить антироссийские санкции
Кандидат в президенты Франции призвал отменить антироссийские санкции - РИА Новости, 24.01.2022
Кандидат в президенты Франции призвал отменить антироссийские санкции
Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур призвал снять санкции с России, об этом он заявил в эфире телеканал France 5. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T00:57
2022-01-24T01:41
в мире
франция
россия
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ПАРИЖ, 24 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур призвал снять санкции с России, об этом он заявил в эфире телеканал France 5.Политик также признался, что является большим почитатель русской культуры. "Я люблю российский народ, я люблю его культуру, его литературу. Я огромный почитатель Достоевского, Толстого, Василия Гроссмана. Я полагаю, что французы и русские – это два великих народа, которые похожи больше, чем мы думаем", - сказал он, отвечая на вопрос, что бы он сказал российскому народу.Земмур также отметил, что не верит во вмешательство в выборы со стороны России, которое Москва категорически отрицает. "Как я понял, это скорее американцы прослушивали своих союзников, а не русские", - указал политик.Французский журналист и писатель крайне правых взглядов Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции и о создании своей партии "Отвоевание" (Reconquête). Он известен жесткой позицией по вопросу иммиграции, в частности выступает за ремиграцию — принудительное возвращение мигрантов на их родину.Выборы президент Франции пройдут в апреле. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Среди них — лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, член партии "Европа – Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Президент страны Эммануэль Макрон хоть и заявил о желании участвовать в выборах, но пока официально не объявил себя кандидатом.
https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769180957.html
https://ria.ru/20211010/frantsiya-1753887458.html
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в мире, франция, россия
00:57 24.01.2022 (обновлено: 01:41 24.01.2022)
 
Кандидат в президенты Франции призвал отменить антироссийские санкции

Кандидат в президенты Франции Земмур призвал к отмене санкций против России

© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Эрик Земмур
Эрик Земмур - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
Эрик Земмур
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ПАРИЖ, 24 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур призвал снять санкции с России, об этом он заявил в эфире телеканал France 5.
Политик также признался, что является большим почитатель русской культуры. "Я люблю российский народ, я люблю его культуру, его литературу. Я огромный почитатель Достоевского, Толстого, Василия Гроссмана. Я полагаю, что французы и русские – это два великих народа, которые похожи больше, чем мы думаем", - сказал он, отвечая на вопрос, что бы он сказал российскому народу.
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
01:17
Глава МВД Франции назвал Ле Пен "самым опасным человеком для страны"
Земмур также отметил, что не верит во вмешательство в выборы со стороны России, которое Москва категорически отрицает. "Как я понял, это скорее американцы прослушивали своих союзников, а не русские", - указал политик.
Французский журналист и писатель крайне правых взглядов Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции и о создании своей партии "Отвоевание" (Reconquête). Он известен жесткой позицией по вопросу иммиграции, в частности выступает за ремиграцию — принудительное возвращение мигрантов на их родину.
Выборы президент Франции пройдут в апреле. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Среди них — лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, член партии "Европа – Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.
Президент страны Эммануэль Макрон хоть и заявил о желании участвовать в выборах, но пока официально не объявил себя кандидатом.
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября 2021, 15:02
Ле Пен уверена, что выйдет во второй тур выборов президента Франции
 
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