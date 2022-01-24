00:57 24.01.2022 (обновлено: 01:41 24.01.2022)
Кандидат в президенты Франции призвал отменить антироссийские санкции
Кандидат в президенты Франции Земмур призвал к отмене санкций против России
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Эрик Земмур
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
Эрик Земмур
ПАРИЖ, 24 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур призвал снять санкции с России, об этом он заявил в эфире телеканал France 5.
Политик также признался, что является большим почитатель русской культуры. "Я люблю российский народ, я люблю его культуру, его литературу. Я огромный почитатель Достоевского, Толстого, Василия Гроссмана. Я полагаю, что французы и русские – это два великих народа, которые похожи больше, чем мы думаем", - сказал он, отвечая на вопрос, что бы он сказал российскому народу.
Французский журналист и писатель крайне правых взглядов Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции и о создании своей партии "Отвоевание" (Reconquête). Он известен жесткой позицией по вопросу иммиграции, в частности выступает за ремиграцию — принудительное возвращение мигрантов на их родину.
Выборы президент Франции пройдут в апреле. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Среди них — лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, член партии "Европа – Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.
Президент страны Эммануэль Макрон хоть и заявил о желании участвовать в выборах, но пока официально не объявил себя кандидатом.
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