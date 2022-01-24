https://ria.ru/20220124/kuba-1769301074.html
Путин поговорил по телефону с президентом Кубы Диас-Канелем
Путин поговорил по телефону с президентом Кубы Диас-Канелем - РИА Новости, 24.01.2022
Путин поговорил по телефону с президентом Кубы Диас-Канелем
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:12
2022-01-24T18:12
2022-01-24T18:18
куба
владимир путин
россия
мигель диас-канель
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом... Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания", - говорится в сообщении."Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Президент Кубы поблагодарил за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией", - также говорится в сообщении.Лидеры двух стран подтвердили настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений и условились об активизации контактов на различных уровнях.
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куба, владимир путин, россия, мигель диас-канель, в мире
18:12 24.01.2022 (обновлено: 18:18 24.01.2022)
Путин поговорил по телефону с президентом Кубы Диас-Канелем
Президент Путин поговорил по телефону с кубинским коллегой Диас-Канелем