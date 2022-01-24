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Аэропорт Краснодара вновь приостановил работу из-за снегопада
Аэропорт Краснодара вновь приостановил работу из-за снегопада - РИА Новости, 24.01.2022
Аэропорт Краснодара вновь приостановил работу из-за снегопада
Аэропорт Краснодара, рано утром возобновивший работу, снова приостановил обслуживание рейсов до 12.00 мск из-за усиления снегопада, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:15
2022-01-24T10:15
2022-01-24T13:52
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краснодар
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Аэропорт Краснодара, рано утром возобновивший работу, снова приостановил обслуживание рейсов до 12.00 мск из-за усиления снегопада, сообщает пресс-служба воздушной гавани.В субботу международный аэропорт Краснодара закрывался с 4.00 мск до 14.30 мск, а в воскресенье снегопад продолжился, и воздушная гавань сообщила, что вынуждена снова ограничить работу, на этот раз до 15.00 мск. Поздним вечером в воскресенье ввиду снегопада и снижения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе работа аэропорта снова было приостановлена до 2.00 мск понедельника, ряд рейсов были отправлены на запасные аэродромы, после чего было объявлено о возобновлении обслуживания рейсов с 6.00 мск."В связи с усилением ливневого снегопада и снижением коэффициента сцепления на взлётной полосе аэропорт Краснодара вынужден приостановить приём и выпуск воздушных судов до 12.00. На данный момент задержано 32 рейса. 11 ушло на запасные аэродромы. Отменено к этому часу 13 рейсов", - сообщает пресс-служба аэропорта.
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краснодарский край, краснодар, новости - туризм
10:15 24.01.2022 (обновлено: 13:52 24.01.2022)
Аэропорт Краснодара вновь приостановил работу из-за снегопада
Аэропорт Краснодара вновь приостановил работу из-за снегопада, теперь до полудня