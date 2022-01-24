https://ria.ru/20220124/krasnodar-1769193803.html
Аэропорт Краснодара возобновил работу
Аэропорт Краснодара возобновил работу - РИА Новости, 24.01.2022
Аэропорт Краснодара возобновил работу
Аэропорт Краснодара, приостановивший работу из-за снегопада с вечера воскресенья, возобновил работу в 6.00 мск, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T08:55
2022-01-24T08:55
2022-01-24T10:19
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краснодар
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Аэропорт Краснодара, приостановивший работу из-за снегопада с вечера воскресенья, возобновил работу в 6.00 мск, сообщает пресс-служба воздушной гавани.В субботу международный аэропорт Краснодара закрывался с 4.00 мск до 14.30 мск, а в воскресенье снегопад продолжился, и воздушная гавань сообщила, что вынуждена снова ограничить работу, на этот раз до 15.00 мск. Поздним вечером в воскресенье ввиду снегопада и снижения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе работа аэропорта снова было приостановлена до 2.00 мск, ряд рейсов были отправлены на запасные аэродромы."Аэропорт Краснодара возобновил работу с 6 утра. За текущие сутки отменены 13 рейсов, 11 находятся на запасных аэродромах. За ночь отправлено три рейса, задержанных за минувшие сутки", - сообщила пресс-служба утром в понедельник.Как отмечает пресс-служба ГК "Аэродинамика", отправленные рейсы - это авиакомпании "Россия" в Пулково, "ЮТэйр" в Москву и "Уральских авиалинии" в Екатеринбург.
https://ria.ru/20220123/sneg-1769139448.html
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общество, краснодар, новости - туризм
08:55 24.01.2022 (обновлено: 10:19 24.01.2022)
Аэропорт Краснодара возобновил работу
Аэропорт Краснодара, приостановивший работу из-за снегопада, утром возобновил работу
КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Аэропорт Краснодара, приостановивший работу из-за снегопада с вечера воскресенья, возобновил работу в 6.00 мск, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В субботу международный аэропорт Краснодара
закрывался с 4.00 мск до 14.30 мск, а в воскресенье снегопад продолжился, и воздушная гавань сообщила, что вынуждена снова ограничить работу, на этот раз до 15.00 мск. Поздним вечером в воскресенье ввиду снегопада и снижения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе работа аэропорта снова было приостановлена до 2.00 мск, ряд рейсов были отправлены на запасные аэродромы.
"Аэропорт Краснодара возобновил работу с 6 утра. За текущие сутки отменены 13 рейсов, 11 находятся на запасных аэродромах. За ночь отправлено три рейса, задержанных за минувшие сутки", - сообщила пресс-служба утром в понедельник.
Как отмечает пресс-служба ГК "Аэродинамика", отправленные рейсы - это авиакомпании "Россия" в Пулково, "ЮТэйр" в Москву и "Уральских авиалинии" в Екатеринбург.