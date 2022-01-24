https://ria.ru/20220124/kotashenko-1769250057.html

Подозреваемых в нападении на вдову Градского все еще ищут, сообщил источник

Подозреваемых в нападении на вдову Градского все еще ищут, сообщил источник - РИА Новости, 24.01.2022

Подозреваемых в нападении на вдову Градского все еще ищут, сообщил источник

Подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко пока не удалось задержать, сообщил РИА Новости в понедельник источник в... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:52

2022-01-24T13:52

2022-01-24T13:52

происшествия

александр градский

марина коташенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768251811_0:0:1823:1026_1920x0_80_0_0_8d90b48fe4695db0c2918b7358b67a9a.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко пока не удалось задержать, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах."Ищут, пока что подозреваемых не задерживали", - сказал собеседник агентства.Официальной информации по данной ситуации пока нет.Вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ограбили в середине января - у нее отобрали почти 100 миллионов рублей.Позднее подмосковная полиция рассказала подробности происшествия: злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отобрали там у нее крупную сумму.Как также сообщали РИА Новости источники в правоохранительных органах, грабители скрылись на белом Mercedes с московскими номерами, а до этого, сразу после ограбления, Коташенко довезла их до дороги, где они и пересели в свое авто.После ЧП вдова обратилась в полицию спустя пять-шесть часов. При этом ряд СМИ сообщил, что ограбление якобы могло быть инсценировано самой девушкой, однако подтверждением данной версии РИА Новости не располагает.Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года на 73-м году жизни.

https://ria.ru/20220124/gradskiy-1769233181.html

https://ria.ru/20220117/kotashenko-1768201410.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр градский, марина коташенко