https://ria.ru/20220124/kotashenko-1769250057.html
Подозреваемых в нападении на вдову Градского все еще ищут, сообщил источник
Подозреваемых в нападении на вдову Градского все еще ищут, сообщил источник - РИА Новости, 24.01.2022
Подозреваемых в нападении на вдову Градского все еще ищут, сообщил источник
Подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко пока не удалось задержать, сообщил РИА Новости в понедельник источник в... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:52
2022-01-24T13:52
2022-01-24T13:52
происшествия
александр градский
марина коташенко
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко пока не удалось задержать, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах."Ищут, пока что подозреваемых не задерживали", - сказал собеседник агентства.Официальной информации по данной ситуации пока нет.Вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ограбили в середине января - у нее отобрали почти 100 миллионов рублей.Позднее подмосковная полиция рассказала подробности происшествия: злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отобрали там у нее крупную сумму.Как также сообщали РИА Новости источники в правоохранительных органах, грабители скрылись на белом Mercedes с московскими номерами, а до этого, сразу после ограбления, Коташенко довезла их до дороги, где они и пересели в свое авто.После ЧП вдова обратилась в полицию спустя пять-шесть часов. При этом ряд СМИ сообщил, что ограбление якобы могло быть инсценировано самой девушкой, однако подтверждением данной версии РИА Новости не располагает.Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года на 73-м году жизни.
https://ria.ru/20220124/gradskiy-1769233181.html
https://ria.ru/20220117/kotashenko-1768201410.html
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происшествия, александр градский, марина коташенко
Подозреваемых в нападении на вдову Градского все еще ищут, сообщил источник
Источник: подозреваемых в нападении на вдову Градского Марину Коташенко все еще ищут
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко пока не удалось задержать, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
"Ищут, пока что подозреваемых не задерживали", - сказал собеседник агентства.
Официальной информации по данной ситуации пока нет.
Вдову певца Александра Градского
Марину Коташенко, как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ограбили в середине января - у нее отобрали почти 100 миллионов рублей.
Позднее подмосковная полиция рассказала подробности происшествия: злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отобрали там у нее крупную сумму.
Как также сообщали РИА Новости источники в правоохранительных органах, грабители скрылись на белом Mercedes с московскими номерами, а до этого, сразу после ограбления, Коташенко
довезла их до дороги, где они и пересели в свое авто.
После ЧП вдова обратилась в полицию спустя пять-шесть часов. При этом ряд СМИ сообщил, что ограбление якобы могло быть инсценировано самой девушкой, однако подтверждением данной версии РИА Новости не располагает.
Народный артист РФ
Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года на 73-м году жизни.