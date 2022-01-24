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Талисман и сослуживец: кот Семен из пожарной части
Талисман и сослуживец: кот Семен из пожарной части - РИА Новости, 24.01.2022
Талисман и сослуживец: кот Семен из пожарной части
В поселке Боровский Тюменской области несет службу исключительный пожарный. Всеобщий любимец Семен — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.01.2022
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фото
животные
тюменская область
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В поселке Боровский Тюменской области несет службу исключительный пожарный. Всеобщий любимец Семен — в фотоленте Ria.ru.
тюменская область
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фото, фото, животные, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:50 24.01.2022 (обновлено: 14:03 24.01.2022)
 

Талисман и сослуживец: кот Семен из пожарной части

Читать ria.ru в
В поселке Боровский Тюменской области несет службу исключительный пожарный. Всеобщий любимец Семен — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Двухлетний кот по прозвищу Семен живет в 135-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС по Тюменской области.

Кот Семен в пожарной части в Тюменской области
1 из 10

Двухлетний кот по прозвищу Семен живет в 135-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС по Тюменской области.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Спасатели считают питомца своим талисманом.

Начальник караула 135 ПСЧ Виталий Домрачев с котом Семеном в гараже пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области в поселке Боровский
2 из 10

Спасатели считают питомца своим талисманом.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Семен — неотъемлемая и важная часть боевого пожарного братства.

Кот Семен в пожарной части в Тюменской области
3 из 10

Семен — неотъемлемая и важная часть боевого пожарного братства.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Как и положено, на работу кот ходит в пожарной форме.

Начальник караула 135 ПСЧ Виталий Домрачев надевает на кота Семена форму
4 из 10

Как и положено, на работу кот ходит в пожарной форме.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Диспетчер части сшила для Семена подходящий по размеру комбинезон.

Кот Семен в пожарной части в Тюменской области
5 из 10

Диспетчер части сшила для Семена подходящий по размеру комбинезон.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

А вообще, Семен — модник, у него уже есть и небольшой гардероб штатской одежды.

Кот Семен в пожарной части в Тюменской области
6 из 10

А вообще, Семен — модник, у него уже есть и небольшой гардероб штатской одежды.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Как настоящему пожарному, Семену не страшны ни шум моторов, ни звуки автомобильных сирен.

Начальник караула 135 ПСЧ Виталий Домрачев с котом Семеном в гараже пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области в поселке Боровский
7 из 10

Как настоящему пожарному, Семену не страшны ни шум моторов, ни звуки автомобильных сирен.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Кот провожает караулы на тревожные выезды и бежит встречать их с пожаров.

Начальник караула 135 ПСЧ Виталий Домрачев надевает на кота Семена форму пожарного в раздевалке пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области
8 из 10

Кот провожает караулы на тревожные выезды и бежит встречать их с пожаров.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Пушистый питомец всегда готов составить коллегам дружескую компанию.

Кот Семен в пожарной части в Тюменской области
9 из 10

Пушистый питомец всегда готов составить коллегам дружескую компанию.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Семен — очень организованный кот. Он никогда не пропускает утренних построений, сам приходит и занимает свое место.

Кот Семен во время построения караула пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области (135 ПСЧ) в поселке Боровский
10 из 10

Семен — очень организованный кот. Он никогда не пропускает утренних построений, сам приходит и занимает свое место.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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ФотоЖивотныеТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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