Талисман и сослуживец: кот Семен из пожарной части
Двухлетний кот по прозвищу Семен живет в 135-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС по Тюменской области.
Двухлетний кот по прозвищу Семен живет в 135-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС по Тюменской области.
Спасатели считают питомца своим талисманом.
Семен — неотъемлемая и важная часть боевого пожарного братства.
Семен — неотъемлемая и важная часть боевого пожарного братства.
Как и положено, на работу кот ходит в пожарной форме.
Как и положено, на работу кот ходит в пожарной форме.
Диспетчер части сшила для Семена подходящий по размеру комбинезон.
Диспетчер части сшила для Семена подходящий по размеру комбинезон.
А вообще, Семен — модник, у него уже есть и небольшой гардероб штатской одежды.
А вообще, Семен — модник, у него уже есть и небольшой гардероб штатской одежды.
Как настоящему пожарному, Семену не страшны ни шум моторов, ни звуки автомобильных сирен.
Как настоящему пожарному, Семену не страшны ни шум моторов, ни звуки автомобильных сирен.
Кот провожает караулы на тревожные выезды и бежит встречать их с пожаров.
Кот провожает караулы на тревожные выезды и бежит встречать их с пожаров.
Пушистый питомец всегда готов составить коллегам дружескую компанию.
Пушистый питомец всегда готов составить коллегам дружескую компанию.
Семен — очень организованный кот. Он никогда не пропускает утренних построений, сам приходит и занимает свое место.
Семен — очень организованный кот. Он никогда не пропускает утренних построений, сам приходит и занимает свое место.