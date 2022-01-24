Путин поздравил Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" с 20-летием
Путин: Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" способствует росту боевой мощи России
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМакет тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ комплекса "Уран" Корпорации "Тактическое ракетное вооружение"
Макет тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ комплекса "Уран" Корпорации "Тактическое ракетное вооружение"
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 20-летием создания Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" отметил, что коллектив компании вносит весомый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и наращивание боевой мощи Вооружённых Сил, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Нынешний коллектив Корпорации достойно продолжает сложившиеся трудовые традиции, вносит весомый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны, наращивание боевой мощи Вооружённых Сил. Вы всегда работаете основательно, с полной отдачей, смело внедряете уникальные технологии и новаторские идеи, реализуете перспективные, по-настоящему прорывные проекты, выпускаете качественную, конкурентоспособную продукцию, востребованную как в военной, так и в гражданской сфере", - говорится в телеграмме.
Глава государства также добавил, что Корпорация, которая ведёт свою историю с открытия 3 июня 1942 года в подмосковном Костино Союзного завода №455, считается одним из крупнейших отечественных производителей вооружения и военной техники.
"Сегодня, отмечая юбилей корпорации, вы отдаёте дань глубокой признательности многим поколениям своих предшественников – талантливых, преданных делу людей – учёных, конструкторов, инженеров, специалистов – настоящих, крепких профессионалов", - добавил президент.
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