https://ria.ru/20220124/korporatsiya-1769196503.html

Путин поздравил Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" с 20-летием

Путин поздравил Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" с 20-летием - РИА Новости, 24.01.2022

Путин поздравил Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" с 20-летием

Президент России Владимир Путин в поздравлении с 20-летием создания Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" отметил, что коллектив компании вносит весомый... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T09:25

2022-01-24T09:25

2022-01-24T09:25

новое оружие россии

безопасность

владимир путин

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 20-летием создания Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" отметил, что коллектив компании вносит весомый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и наращивание боевой мощи Вооружённых Сил, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Нынешний коллектив Корпорации достойно продолжает сложившиеся трудовые традиции, вносит весомый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны, наращивание боевой мощи Вооружённых Сил. Вы всегда работаете основательно, с полной отдачей, смело внедряете уникальные технологии и новаторские идеи, реализуете перспективные, по-настоящему прорывные проекты, выпускаете качественную, конкурентоспособную продукцию, востребованную как в военной, так и в гражданской сфере", - говорится в телеграмме.Глава государства также добавил, что Корпорация, которая ведёт свою историю с открытия 3 июня 1942 года в подмосковном Костино Союзного завода №455, считается одним из крупнейших отечественных производителей вооружения и военной техники."Сегодня, отмечая юбилей корпорации, вы отдаёте дань глубокой признательности многим поколениям своих предшественников – талантливых, преданных делу людей – учёных, конструкторов, инженеров, специалистов – настоящих, крепких профессионалов", - добавил президент.

https://ria.ru/20211220/obnosov-1764628096.html

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безопасность, владимир путин, тактическое ракетное вооружение (корпорация)