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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/koronavirus-1769270932.html
Губернатор Камчатки доложил Путину о ситуации с коронавирусом
Губернатор Камчатки доложил Путину о ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 24.01.2022
Губернатор Камчатки доложил Путину о ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Камчатском крае стабильная, доложил губернатор Владимир Солодов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:29
2022-01-24T15:29
распространение коронавируса
общество
камчатский край
владимир путин
владимир солодов
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Камчатском крае стабильная, доложил губернатор Владимир Солодов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."На Камчатке в целом ситуация стабильная, потому что после предыдущего всплеска заболевания нам удалось, в том числе благодаря тем мерам, которые были приняты, удерживать её на стабильном уровне", - сказал Солодов.Губернатор также поблагодарил за помощь, оказанную региону Минобороны России."Был построен инфекционный госпиталь, и в пиковые периоды, конечно, они приходят нам на помощь. Но и в течение всего этого периода более половины коек работают именно на гражданское население. Поэтому это, конечно, большое подспорье для таких регионов, как Камчатка", - отметил он.
https://ria.ru/20220124/transport-1769268803.html
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общество, камчатский край, владимир путин, владимир солодов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:29 24.01.2022
 
Губернатор Камчатки доложил Путину о ситуации с коронавирусом

Губернатор Камчатки Солодов доложил президенту Путину о стабильной ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Камчатском крае стабильная, доложил губернатор Владимир Солодов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"На Камчатке в целом ситуация стабильная, потому что после предыдущего всплеска заболевания нам удалось, в том числе благодаря тем мерам, которые были приняты, удерживать её на стабильном уровне", - сказал Солодов.
Губернатор также поблагодарил за помощь, оказанную региону Минобороны России.
"Был построен инфекционный госпиталь, и в пиковые периоды, конечно, они приходят нам на помощь. Но и в течение всего этого периода более половины коек работают именно на гражданское население. Поэтому это, конечно, большое подспорье для таких регионов, как Камчатка", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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Распространение коронавирусаОбществоКамчатский крайВладимир ПутинВладимир СолодовРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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