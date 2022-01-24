https://ria.ru/20220124/koronavirus-1769270932.html

Губернатор Камчатки доложил Путину о ситуации с коронавирусом

Губернатор Камчатки доложил Путину о ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 24.01.2022

Губернатор Камчатки доложил Путину о ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Камчатском крае стабильная, доложил губернатор Владимир Солодов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:29

2022-01-24T15:29

2022-01-24T15:29

распространение коронавируса

общество

камчатский край

владимир путин

владимир солодов

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Камчатском крае стабильная, доложил губернатор Владимир Солодов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."На Камчатке в целом ситуация стабильная, потому что после предыдущего всплеска заболевания нам удалось, в том числе благодаря тем мерам, которые были приняты, удерживать её на стабильном уровне", - сказал Солодов.Губернатор также поблагодарил за помощь, оказанную региону Минобороны России."Был построен инфекционный госпиталь, и в пиковые периоды, конечно, они приходят нам на помощь. Но и в течение всего этого периода более половины коек работают именно на гражданское население. Поэтому это, конечно, большое подспорье для таких регионов, как Камчатка", - отметил он.

https://ria.ru/20220124/transport-1769268803.html

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